IFB divulga período de inscrição do Processo Seletivo 2022/2

O Instituto Federal de Brasília (IFB) divulgou o período de inscrição do Processo Seletivo 2022/2, que visa ingresso de novos alunos em diversos cursos técnicos no segundo semestre letivo deste ano. Conforme o edital, não há cobrança de taxa de inscrição ou na

participação nas etapas da seleção.

De acordo com a instituição, os interessados em participar da seleção poderão realizar as inscrições no período de 31 de maio a 23 de junho. As inscrições deverão ser feitas exclusivamente on-line, no site do Processo Seletivo.

Os critérios de inscrição variam de acordo com a modalidade do curso:

Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio na Modalidade de Jovens e Adultos –

PROEJA;

PROEJA; Cursos Técnicos Subsequentes (Presencial ou EaD);

Técnico Subsequente e Concomitante em Regime de Alternância.

Ainda conforme divulgado pelo IFB, a seleção dos inscritos não contará com a aplicação de provas. O Instituto vai realizar um sorteio eletrônico no dia 27 de julho para o preenchimento das vagas. De acordo com o edital, o sorteio será feito por meio do próprio Sistema de Gestão de Processo Seletivo (SGPS).

Vagas

As oportunidades são para os campi do IFB de Brasília, Ceilândia, Estrutural, Gama, Planaltina, Recanto das Emas, Riacho Fundo, Samambaia, São Sebastião e Taguatinga.

A oferta para os cursos PROEJA é de 240 vagas. Para os Cursos Técnicos Subsequentes Presenciais a oferta é de 1.044 oportunidades. Além disso, há a oferta de 180 vagas para os Cursos Técnicos Subsequentes na Modalidade EaD e 60 vagas para o Curso Técnico em Agroindústria Subsequente e Concomitante ao Ensino Médio em Regime de Alternância Presencial.

Além das vagas para ampla concorrência, o IFB ofertará vagas reservadas de acordo com as Ações Afirmativas Institucionais e com as Ações Afirmativas Legais.

