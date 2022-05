IFC anuncia Processo seletivo para Professor substituto no campus de Camboriú

Em Santa Catarina, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense (IFC) anuncia a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo ocupar uma vaga no cargo de professor substituto, com lotação direta no campus Camboriú.

Para concorrer a função, é necessário que os candidatos tenham graduação na área de Matemática, ficando responsável por ministrar aulas com o seguinte conteúdo: tecnologias digitais para o ensino da matemática, desenho geométrico, matemática discreta, matemática fundamental II, geometria plana.

O salário oferecido pode variar de R$ R$ 4.304,92 a R$ 5.831,21, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 08 de maio de 2022, mediante o envio da documentação especificada no edital, para o e-mail: pss.camboriu@ifc.edu.br. O valor está fixado em R$ 20,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante prova escrita e dissertativa (caráter classificatório e eliminatório); mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. As avaliações serão realizadas no dia 13 de maio do presente ano.

O processo seletivo é válido por 06 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 041/2022