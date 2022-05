IFPI abre matrículas do Exame Classificatório 2022/2

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI) inicia nesta terça-feira, dia 10 de maio, o período de inscrição do Exame Classificatório 2022/2. De acordo com o cronograma, as inscrições seguem abertas até o dia 8 de junho.

Os interessados deverão realizar o cadastro exclusivamente on-line, por meio do site do Instituto. Conforme o edital, o valor da taxa de inscrição é de R$ 20.

Os candidatos de baixa renda inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) puderam solicitar a isenção da taxa de inscrição até o dia 5 de maio. No mesmo período, o IFPI recebeu as solicitações de atendimento por nome social. Os solicitantes já podem conferir o resultado no site do IFPI.

Provas

Conforme o edital, a aplicação das provas do Exame Classificatório 2022/2 está marcada para o dia 3 de julho. O Instituto deve liberar a consulta aos locais de prova no dia 30 de junho. Ainda de acordo com o edital, a prova será composta por 30 questões de Língua Portuguesa e 30 questões de Matemática.

Vagas e resultado

De acordo com o edital, a oferta total do IFPI para essa edição do processo seletivo é de 1.590 vagas para cursos técnicos, nas modalidades concomitante e subsequente. Desse modo, há oportunidades para estudantes que ainda estão cursando o ensino médio e para os que já concluíram essa etapa de ensino.

As vagas são para os campi do IFPI de Angical, Campo Maior, Cocal, Corrente, Floriano, Oeiras, Parnaíba, Paulistana, Picos, Piripiri, São João, São Raimundo Nonato, Teresina Central, Teresina Zona Sul, Uruçuí e Valença.

A divulgação do resultado final deve ser feita a partir do dia 22 de julho, no site da instituição.

