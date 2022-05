IGPS informa regularização do pagamento aos professores em Penedo

Decom PMP

O Instituto de Gestão de Políticas Públicas Sociais (IGPS) informou à Prefeitura de Penedo a regularização do pagamento do mês de abril e do que restava ser quitado de março aos professores contratados para atuar na rede pública municipal.

A conclusão da folha de responsabilidade do IGPS ocorreu no início da noite de ontem (segunda-feira, 02) para 99% dos contratados, restando apenas alguns profissionais.

De acordo com o responsável pelo IGPS em Alagoas, faltavam dados bancários de alguns colaboradores para finalizar o procedimento que deverá ser concluído nesta terça, 03.

Em nota publicada no seu site, o instituto informou que o atraso no pagamento do salário de abril ocorreu “em virtude de um problema com a Caixa Econômica Federal, no tocante as vinculações e abertura de conta salário dos novos colaboradores vinculados a Secretaria Municipal de Educação de Penedo”.

A Prefeitura de Penedo, por sua vez, cobrou do IGPS mais celeridade nos procedimentos para que nenhum colaborador venha a ser prejudicado.