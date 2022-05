Iluminação natural e produtividade: Qual a relação?

A relação entre iluminação natural e produtividade pode ser notada a partir do momento em que investimos em uma melhora na entrada de luz natural no ambiente.

Podemos fazer um teste: trabalhar em uma sala com luzes artificiais e depois em outra que tem a entrada da luz solar. Por fim, será possível notar uma série de efeitos bastante interessantes.

Quer saber mais sobre o assunto? Então confira o conteúdo de hoje!

Qual a relação da iluminação natural e produtividade?

Quando investimos em uma iluminação natural para o ambiente, estamos expondo o nosso corpo e a nossa mente à natureza. Conectamo-nos com o mundo, com o natural e com o nosso “relógio biológico“. Criamos, assim, uma atmosfera que tende a ser mais saudável para o nosso desenvolvimento.

Abaixo destacamos os efeitos que esse tipo de contato com a luz natural pode proporcionar:

1. Nossa mente tende a ficar mais ativa

O nosso organismo faz parte da natureza. Ele é algo vivo e natural. Por isso, à medida que vamos nos relacionando com o mundo natural, tendemos a nos sentir mais ativos e vivos.

Sendo assim, quando há uma iluminação natural efetiva no ambiente, a nossa mente tende a ficar muito mais ativa e disposta. Logo, isso impacta na nossa produtividade.

2. O espaço fica mais aconchegante e agradável

Um ambiente que possui uma boa iluminação tende a ser muito mais aconchegante e agradável. Por isso, a relação entre iluminação natural e produtividade é justamente essa: promover um ambiente que seja agradável e que permita que nos sintamos à vontade durante a execução das nossas tarefas.

3. Reduz a fadiga ocular

Quando estamos em um espaço pouco iluminado, ou iluminado apenas com luzes artificiais, a fadiga ocular pode se tornar presente. Em contrapartida, um ambiente com entrada de luz natural pode evitar esse tipo de problema em algumas circunstâncias.

Assim, a sensação de cansaço e exaustão podem diminuir – uma vez que a fadiga ocular causa muito cansaço. Desse modo, a luz natural e a ausência dessa fadiga permitem que tenhamos mais disposição e sejamos mais produtivos.

4. Diminui a sonolência

Faça o teste: acorde cedo e tente ficar bem disposto sem expor o seu corpo à iluminação natural. Depois, noutro dia, teste se expor à luz natural logo após acordar. Por fim, analise em qual dos dois dias você conseguiu se sentir mais disposto e com menos sonolência ao longo do dia.

Acontece que a luz natural, quando captada pelos nossos olhos, causa efeitos em nosso organismo, despertando-o. Isso permite que o sono e o cansaço diminuam, dando espaço para a disposição e a produtividade.

Crie um ambiente bem iluminado para os seus colaboradores

Até aqui você já pôde ver qual a relação entre iluminação natural e produtividade, porém, não pare por aqui!

Comece a criar um ambiente de trabalho interessante para os seus colaboradores, visando o desenvolvimento e a produtividade deles. Organize um espaço bem iluminado e aconchegante e veja os resultados.

Esperamos que este conteúdo tenha servido de inspiração para você!