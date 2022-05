IMA celebra 34 anos com dois concursos e um concerto musical aberto à população

As três atividades têm participação gratuita e também comemoram o novo momento de superação das dificuldades, impostas pela pandemia

Clarice Maia

“Nós temos que comemorar. Na área ambiental avançamos muito, em termos de execução da política pública. Mesmo com o grande impacto social causado pela pandemia, conseguimos dar continuidade aos nossos trabalhos de atendimento da população, isso graças ao processo que nos comprometemos de modernizar o órgão, tanto a estrutura de trabalho como de tramitação de processos”.

Com essa fala, Gustavo Lopes, diretor-presidente do Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas (IMA/AL), chama atenção para o momento de comemoração pelos 34 anos de idade do órgão ambiental, celebrado nessa segunda-feira (16). As atividades comemorativas incluem o VI Concurso de Fotografia Ambiental, o I Concurso de Vídeos Curtos e o Concerto Terra Radiosa. Todos com participação gratuita.

A ideia é, além de celebrar a nova idade, comemorar o novo momento em que é possível encontros sociais, após a fase mais crítica da pandemia causada pelo Covid-19. Ainda mais, chamar a atenção da sociedade para a importância do meio ambiente e fortalecer a interação de jovens e adultos com o órgão.

O VI Concurso de Fotografia Ambiental está com inscrições prorrogadas, até o próximo dia 22/05, através do endereço https://doity.com.br/vi-concurso-de-fotografia-ambiental. O I Concurso de Vídeos Curtos está sendo lançado nesta segunda (16) e será aberto para a participação de estudantes, de 14 a 18 anos, matriculados na rede pública de ensino.

Os dois concursos têm o mesmo tema: Rios, Ribeiros, Riachos e Cotidianos Ribeirinhos. Os primeiros lugares receberão prêmios em dinheiro e são direcionados para pessoas que residem em Alagoas.

Concerto

O Concerto Terra Radiosa acontecerá no Teatro Deodoro, na próxima sexta-feira (20), às 20h, com a Orquestra Filarmônica de Alagoas e a participação de artistas convidados. Na programação, o público vai poder conferir um repertório composto por músicas de autores alagoanos e outros nordestinos ilustres. Será uma noite festiva com entrada gratuita. Os ingressos serão distribuídos na bilheteria do teatro.