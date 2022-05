Ingredion recebe inscrições para programa de trainee

A Ingredion está recebendo inscrições para seu programa de trainee 2022, que oferece, ao todo, oito vagas para atuação em toda a América Latina. Intitulada Programa Global de Treinamento para Operações, a iniciativa visa desenvolver profissionais para posições estratégicas dentro da companhia em áreas operacionais industriais. Dentre elas, estãi: Engenharia; Produção Industrial; Segurança e Meio Ambiente; Logística; Planejamento de Demanda; Comércio Exterior e áreas afins.

São elegíveis profissionais que tenham completado o curso de graduação em Engenharias, Química, Administração, Gestão de Logística, Comércio Exterior e áreas correlatas até julho de 2022, com inglês fluente (a proficiência será testada) e perfil de liderança (o perfil será testado). Disponibilidade para viagens e mudanças durante os três anos do programa também é essencial, assim como habilidade com a ferramenta Office (Word, Excel e PowerPoint).

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a uma série de benefícios, que inclui plano médico e odontológico, auxílio farmácia, seguro de vida, previdência privada, acesso ao GymPass, custos de moradia e mudança, custos de viagem com o programa, entre outros.

Esta é uma oportunidade para quem deseja ingressar no mercado e vivenciar experiências únicas operacionais. Os contratados terão acesso a uma trilha de desenvolvimento, que inclui a possibilidade de trabalhar fora do Brasil como na Colômbia e em outros países no exterior.

O programa é dividido em três anos, sendo o primeiro dedicado ao desenvolvimento de competências técnicas e o segundo ligado a competências de liderança. A partir do terceiro ano, os profissionais poderão escolher uma área em que desejam se desenvolver.

Além disso, a cada etapa os contratados terão a oportunidade de liderar um projeto estratégico da Ingredion, com dois líderes executivos da organização como mentores.

Como se candidatar

Os interessados têm até o dia 10 de junho para se inscrever pelo site https://www.linkedin.com/jobs/view/3074211660, onde estão discriminadas todas as informações e os detalhes do programa.