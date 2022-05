Innova abre NOVOS empregos pelo Brasil; veja as funções

A Innova, empresa atuante na indústria petroquímica anunciou vagas de trabalho para várias regiões do país. Para concorrer a uma das vagas, é necessário seguir as exigências descritas em cada item. Confira em baixo, quais os cargos estão com vagas abertas e veja instruções para realizar a inscrição.

Innova divulga oportunidades pelo país

A Innova é empresa brasileira com atuação na produção de petroquímicos. Seu objetivo é trabalhar para fazer o futuro nos produtos estirênicos, filmes de propileno, laminados plásticos em bobinas, resinas e tampas plásticas.

Buscando ofertar qualidade de vida para seus colaboradores, a instituição oferta seguro de vida, auxílio fretado, refeitório, auxílio desenvolvimento, participação nos lucros e resultados, assistência odontológica e médica.

Trabalhando com uma equipe altamente capacitada e focada em obter os melhores resultados em sua área, a instituição anunciou que está com vagas em algumas regiões do Brasil. Confira a seguir quais os cargos disponíveis e realize sua inscrição.

Especialista Tributário (São Paulo);

Analista de recursos Humanos (Triunfo);

Comprador Jr (São Pauli);

Analista de Compliance Sênior (São Paulo);

Técnico de Projetos (Triunfo);

Analista de Controles Internos (São Paulo).

Como realizar candidatura

A Innova busca pessoas que estejam dispostas a crescer juntamente com a empresa, ofertando oportunidade de carreira. Para se candidatar e concorrer a uma das vagas disponibilizadas, é importante possuir as qualificações que a função exige.

As vagas ficam disponíveis para candidatura por tempo limitado. Para conferir mais a respeito das oportunidades em aberto, acesse o link de participação.

