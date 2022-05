INSS: Confira quem vai receber a 2ª parcela do 13º salário

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) vai começar a pagar a segunda parcela do 13º salário em 7 dias, a contar desta quarta, 18 de maio. Conforme informações oficiais, o pagamento do benefício irá começar no dia 25 de maio, uma quarta-feira.

Antes de mais nada, é importante destacar que tanto os segurados que recebem apenas um salário mínimo quanto aqueles que ganham uma mensalidade superior estão recebendo os valores do salário extra.

Quem vai receber a 2ª parcela do 13º salário?

Em suma, todos os segurados que receberam a primeira parcela terão acesso a segunda cota do abono extra. Isso porque, o direito é dado ao 13º salário integral, e não a cada parcela do benefício.

Logo, só não terão acesso a segunda parcela do abono natalino as pessoas que não receberam a primeira parcela. No entanto, o seu valor pode vir com descontos do Imposto de Renda.

Isso ocorre para alguns segurados, no caso, para aqueles que ganham uma quantia superior. Veja:

Aposentados com 64 anos ou menos: têm o desconto do Imposto de Renda caso recebam valores maiores do que R$ 1.903,98 mensais;

Aposentados com 65 anos ou mais: têm desconto do Imposto de Renda quando tiverem ganhos superiores a R$ 3.807,93 por mês.

Sou recém-aposentado, vou receber o benefício?

O 13º salário é concedido aos segurados mesmo que tenham sido aprovados após o mês de janeiro. Neste caso, o benefício é calculado proporcionalmente a quantidade de meses em que a pessoa terá acesso ao benefício do INSS ao longo do ano.

Desta forma, os segurados da autarquia que estão tendo a concessão do benefício neste mês de maio, ou que ainda terão o benefício concedido no decorrer do ano, vão receber o 13º salário em uma parcela única no mês de novembro.

Calendário de pagamentos

Para quem recebe um salário mínimo:

Dígito final NIS 2ª parcela 1 25 de maio 2 26 de maio 3 27 de maio 4 30 de maio 5 31 de maio 6 01 de junho 7 02 de junho 8 03 de junho 9 06 de junho 0 07 de junho

Para quem ganha mais que o piso:

Dígito final NIS 2ª parcela 1 e 6 01 de junho 2 e 7 02 de junho 3 e 8 03 de junho 4 e 9 06 de junho 5 e 0 07 de junho

Como consultar?

Os segurados podem consultar os valores que vão receber e demais informações do 13º salário por meio dos seguintes canais:

Site Meu INSS;

Aplicativo Meu INSS, disponível para celulares Android e iOS;

Central de atendimento, no número 135.