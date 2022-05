INSS confirma pagamento de 2 benefícios ainda em maio; veja como receber

Atenção segurados do INSS! O governo concede dois benefícios ainda neste mês de maio. O primeiro deles diz respeito a antecipação do 13º salário e o segundo se refere a ampliação da margem consignável.

Antecipação do 13º salário

Este é o 3º ano seguido em que os segurados do INSS recebem o 13º antes das datas tradicionais, ou seja, em agosto e dezembro.

Ao contrário do que aconteceu na primeira parcela, esta segunda rodada de pagamentos contará com os descontos do Imposto de Renda. Assim, uma parte dos usuários deverá receber menos do que recebeu na primeira rodada.

Como nos pagamentos anteriores, os novos repasses ocorrerão em dois calendários, o primeiro para segurados que ganham um salário mínimo e outro para segurados que ganham acima de um salário. Todavia, ambos seguem a ordem do último número do cartão do benefício do INSS.

O valor da segunda parcela do INSS corresponde a metade do valor do beneficio mensal. Desta parcela, no entanto, será descontado o Imposto de Renda para os trabalhadores que têm que pagar o tributo.

Sendo assim, confira abaixo os calendários de pagamento dos benefícios do INSS. O cronograma de pagamentos leva em consideração o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço.

Para garantir a antecipação do 13º salário do INSS, é necessário receber alguns dos benefícios listados abaixo: Aposentadoria por idade, tempo de contribuição, invalidez e especial;

Pensão por morte;

Auxílio-doença;

Auxílio-acidente;

Salário-maternidade;

Auxílio-reclusão. Nova margem consignável do INSS

A margem do consignado se refere a parte do benefício mensal que os segurados e trabalhadores podem comprometer para a obtenção de crédito. Esse limite existe para evitar que os beneficiários façam dívidas que não possam pagar.

De todo modo, é importante ressaltar que normalmente a margem do consignado é a seguinte:

30% destinado a contratação de empréstimo pessoal;

5% voltado a despesas com cartão de crédito consignado.

Contudo, com a mudança do governo novos limites foram estabelecidos:

35% para a contratação de empréstimo pessoal;

5% para despesas com cartão de crédito consignado.

Ou seja, com a mudança o segurado do INSS poderá comprometer mais 5% da renda do seu benefício com a contratação do consignado.