INSS: Liberado novo valor superior a R$ 6 mil; veja como receber

O último lote referente a revisão do artigo 29 começou a ser repassado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no início deste mês de maio. Os valores atrasados chegam ao valor mínimo de R$ 6 mil.

No total, 10.491 segurados serão beneficiados após 10 anos aguardando a liberação. O atraso ocorreu devido a um erro na concessão de benefícios como auxílio-acidente, auxílio-doença e de incapacidade, concedidos entre os anos de 2002 e 2009.

Na época, o Instituto se equivocou e deixou de descartar os 20% de menores salários para calcular a média do valor dos benefícios, deixando os segurados com uma renda inferior ao que tinha direito. O certo seria considerar apenas os 80% das maiores contribuições à previdência.

Quem recebe os valores do INSS?

De modo geral, os valores serão repassados apenas aos segurados que em 2012 tinham até 45 anos no mês de abril. Além disso é preciso que na mesma época não tenham recebido mais o benefício calculado de forma errada e tinham direito a atrasados a partir de R$ 6.000,01.

2ª parcela do 13º salário vai começar

A partir da próxima semana, os aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios previdenciários começarão a receber a segunda parcela do 13º salário do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

A princípio, conforme calendário oficial, o pagamento da segunda parcela do INSS acontecerá entre os dias 25 de maio e 7 de junho.

Os segurados que ganham acima de um salário mínimo, por sua vez, vão ter acesso ao benefício a partir do dia 1º de junho.

Seja como for, de acordo com dados do Instituto, a primeira parcela contemplou cerca de 32 milhões de pessoas, mesmo número de segurados que terão acesso à segunda parcela do abono natalino.

Sobre os pagamentos

Inicialmente, o Governo Federal liberou o pagamento do 13º salário no mês de março. Todavia, a medida anunciada não é uma novidade. Este é o 3º ano seguido em que os segurados do INSS recebem o 13º antes das datas tradicionais, ou seja, em agosto e dezembro.

Como nos pagamentos anteriores, os novos repasses ocorrerão em dois calendários, o primeiro para segurados que ganham um salário mínimo e outro para segurados que ganham acima de um salário. Todavia, ambos seguem a ordem do último número do cartão do benefício.

Logo, confira abaixo os calendários de pagamento dos benefícios do INSS. Desde já, o cronograma de pagamentos leva em consideração o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço.

Confira o calendário completo de pagamentos da segunda parcela do 13º salário para quem ganha um salário mínimo (R$ 1.212) e para segurados que ganham acima desse valor.