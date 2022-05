INSS: Mudanças nas regras podem aumentar a fila de espera por benefícios

O Governo Federal vem anunciado algumas mudanças na concessão e gestão dos benefícios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) com o objetivo de diminuir a fila de espera da autarquia.

A Medida Provisória (MP), publicada no dia 20 de abril, traz uma série de mudanças, inclusive em dois benefícios, o auxílio-acidente e o auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença).

No primeiro caso, os beneficiários que recebem o auxílio-acidente terão que passar por revisões periódicas, como o pente-fino. Além disso, também será necessário passar por reabilitação profissional e tratamento médico.

Veja também: INSS: Definido novo valor das aposentadorias para 2023, 2024 e 2025

Já no caso do auxílio por incapacidade temporária, não será mais necessário a perícia médica para concessão do benefício. Isso porque, a partir de agora, basta que o trabalhador apresente uma documentação comprobatória do seu estado, como atestados, laudos, receitas, entre outros.

Sobrecarga dos servidores

Com as novas regras, segundo especialistas em direito previdenciário e sindicatos, os servidores do INSS ficarão sobrecarregados. O primeiro motivo diz respeito ao número de funcionários que atualmente está reduzido, comprometendo o funcionamento integro da autarquia.

Em segundo lugar, com a necessidade de analisar a documentação para nova metodologia de perícia médica, os trabalhadores terão dias mais intensos, com uma jornada de trabalho ainda mais longa que a atual.

De acordo com a Fenasps (Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Previdência e Assistência Social), alguns servidores que trabalham “50, 60 por semana para cumprir as metas de produtividade”, com jornadas diárias superiores a 12 horas.

Veja também: FGTS de até R$1 mil já pode ser sacado por 5 grupos de trabalhadores

Fila do INSS

Segundo a autarquia, a fila por benefícios estava reduzindo nos últimos meses, no entanto, está estagnada tempo devido à greve dos servidores do INSS. Para fins comparativos, de 1,6 milhão de pedidos em março, o número passou para 3 milhões em maio.

Boa parte dos pedidos estão aguardando uma perícia, de todo modo, cerca de 2/3 dos peritos, que já estavam sobrecarregados, agora estão paralisados devido à greve. O grupo de médicos pede um reajuste salarial de 19,9%, melhores condições de trabalho e realização de concursos.

INSS se prepara para pagar 2ª parcela do 13º salário

O 13º salário é pago costumeiramente no fim de ano. Todavia, o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) antecipou os pagamentos do abono extra para o primeiro semestre deste ano.

Os pagamentos da primeira parcela do 13º salário seguiram até a última sexta-feira (6). Agora, há uma expectativa para recebimento da segunda parcela do benefício.

Veja: Saque duplo de quase R$4 mil do FGTS tem pagamentos confirmados

Conforme informações do INSS, o pagamento do abono extra é feito para aposentados, pensionistas e demais beneficiários da autarquia.

Por fim, é importante destacar que tanto os segurados que recebem apenas um salário mínimo quanto aqueles que ganham uma mensalidade superior estão recebendo os valores do salário extra.