INSS: Novo valor da aposentadoria para os próximos 3 anos é revelado

Os benefícios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) passam por reajustes todos os anos. Desde já, é importante ressaltar que os valores passam por mudanças por conta do novo salário mínimo que é instituído no mês de janeiro.

Antes de mais nada, é importante ressaltar que o reajuste dos benefícios do INSS acontece para reposição do poder de compra dos segurados. A alteração no valor acontece para repor o poder de compra da população frente aos avanços da inflação que ocorrem ao longo do ano.

No mês passado, o Governo enviou ao Congresso Nacional Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO), definindo os gastos para 2023. Dentro desse pacote, o reajuste do salário mínimo e os benefícios do INSS estavam presentes.

Logo, dentre os gastos previstos 2023, o Governo Federal propôs um novo reajuste do salário mínimo. Conforme estimativa oficial, o acumulado da inflação de 6,70% frente ao atual salário mínimo de R$ 1.212.

Dessa forma, com uma alta de 6,70% o salário mínimo sofrerá um reajuste, passando de R$ 1.212 atuais, para R$ 1.294 em 2023, ou seja, uma alta de R$ 82 reais em relação ao valor atual.

Além da previsão do salário mínimo para 2023, o governo federal também enviou a projeção para os próximos anos. Em síntese, já é possível conferir os valores previstos para 2023, 2024 e 2025.

INSS: Novo valor das aposentadorias para quem ganha um salário mínimo

Conforme o que foi informado na PLDO, enviado pelo governo ao Congresso Nacional, a expectativa salarial para o próximo ano é pagar R$1.294. Os valores podem chegar a até R$1.378 no ano de 2025. Veja:

2023: R$ 1.294 (alta de 6,7%);

2024: R$ 1.337 (alta de 2,8%);

2025: R$ 1.378 (alta de 2,9%).

Dessa forma, os segurados do INSS que ganham R$ 1.212 atualmente, devem receber os valores acima informados.

Novo valor das aposentadorias para quem ganha acima de um salário

Nesse cenário, é importante destacar ainda, os valores dos benefícios para quem ganha acima de um salário mínimo. Nessa situação, conferir qual o valor devido será necessário aplicar a porcentagem de alta sobre o salário do benefício.

Nessa situação, assim, será necessário considerar a alta de cada ano para calcular o reajuste. Conforme informado acima, a alta será de 6,7% em 2023, 2,08% no ano de 2024 e 2,9% para 2025.

Sendo assim, veja a seguir como calcular com será o valor do benefício para os próximos três anos.

Segurado que ganha 2.000 no INSS em 2022 deverá realizar o seguinte calculo:

Para identificar o valor de 2023, considere o novo salário de R$ 2.000, confira:

2000 x 6,7% (índice previsto para 2023) = alta de R$ 134. Dessa forma, o salário em 2023 será de R$ 2.134.

Para identificar o valor de 2024, considere o novo salário de R$ 2.134, confira:

2.134 x 2,8% (índice previsto para 2024) = alta de R$ 59,75. Dessa forma, o salário em 2024 será de R$ 2.193,75.

Para identificar o valor de 2025, considere o novo salário de R$ 2.193,75, confira:

R$ 2.193,75 x 2,9% (índice previsto para 2025) = alta de R$ 63,62, assim o salário em 2025 será de R$ 2.257,37.