INSS paga novo lote do 13º salário nesta terça para quem ganha mais de um salário mínimo

Nesta terça-feira (03/05), o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) paga a mais um grupo a primeira parcela do 13º aos aposentados e pensionistas que recebem acima de um salário mínimo.

De acordo com o calendário de pagamentos, nesta segunda recebem os beneficiários que possuem os números 2 e 7 como o dígito final do cartão. Lembrando que os saques são referentes ao mês de abril.

Além disso, nesta segunda recebem os beneficiários que recebem 1 salário mínimo. Neste caso, os saques são liberados para quem possui o benefício final 7. A segunda parcela do 13º será liberada para estes grupos a partir do dia 1º de junho.

A antecipação do 13º salário começou a ser paga desde o dia 25 de abril. Até a próxima sexta-feira (06), quando está programada o fim da primeira parte dos pagamentos, mais de 31 milhões de segurados receberão os valores.

O decreto com a antecipação do benefício foi assinado em meados de março pelo presidente Jair Bolsonaro. O adiantamento do 13º salário ocorre pelo terceiro ano seguido, uma vez que em 2020 e 2021 o benefício também foi antecipado. Em suas datas tradicionais, o benefício é pago em agosto e dezembro.

A maioria dos beneficiários do INSS receberá 50% do décimo terceiro na primeira parcela. A exceção é para quem passou a receber o benefício depois de janeiro e terá o valor calculado de maneira proporcional.

O calendário de pagamentos do INSS (veja abaixo) leva em consideração o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço.

Calendário do INSS

Os pagamentos ocorrem na ordem do final do número de benefício dos segurados. Confira o calendário completo:

Calendário da PRIMEIRA parcela para quem ganha até um salário mínimo:

Benefício final 1 : recebe dia 25 de abril;

: recebe dia 25 de abril; Benefício final 2 : recebe dia 26 de abril;

: recebe dia 26 de abril; Benefício final 3 : recebe dia 27 de abril

: recebe dia 27 de abril Benefício final 4 : recebe dia 28 de abril;

: recebe dia 28 de abril; Benefício final 5 : recebe dia 29 de abril;

: recebe dia 29 de abril; Benefício final 6 recebe dia 02 de maio;

recebe dia 02 de maio; Benefício final 7 : recebe dia 03 de maio;

: recebe dia 03 de maio; Benefício final 8 : recebe dia 04 de maio;

: recebe dia 04 de maio; Benefício final 9 : recebe dia 05 de maio;

: recebe dia 05 de maio; Benefício final 0: recebe dia 06 de maio.

Calendário da PRIMEIRA parcela para quem ganha mais de um salário:

Benefício final 1 e 6 recebe dia 02 de maio;

recebe dia 02 de maio; Benefício final 2 e 7 : recebe dia 03 de maio;

: recebe dia 03 de maio; Benefício final 3 e 8 : recebe dia 04 de maio;

: recebe dia 04 de maio; Benefício final 4 e 9 : recebe dia 05 de maio;

: recebe dia 05 de maio; Benefício final 5 e 0: recebe dia 06 de maio.

Calendário da SEGUNDA parcela para quem ganha até um salário mínimo:

Benefício final 1 : recebe dia 25 de maio

: recebe dia 25 de maio Benefício final 2 : recebe dia 26 de maio

: recebe dia 26 de maio Benefício final 3 : recebe dia 27 de maio

: recebe dia 27 de maio Benefício final 4 : recebe dia 30 de maio

: recebe dia 30 de maio Benefício final 5 : recebe dia 31 de maio

: recebe dia 31 de maio Benefício final 6 : recebe dia 1º de junho

: recebe dia 1º de junho Benefício final 7 : recebe dia 02 de junho

: recebe dia 02 de junho Benefício final 8: recebe dia 03 de junho

8: recebe dia 03 de junho Benefício final 9 : recebe dia 06 de junho

: recebe dia 06 de junho Benefício final 0: recebe dia 07 de junho

Calendário da SEGUNDA parcela para quem ganha acima de um salário mínimo:

Benefício final 1 e 6 : recebe dia 1º de junho

: recebe dia 1º de junho Benefício final 2 e 7 : recebe dia 02 de junho

: recebe dia 02 de junho Benefício final 3 e 8 : recebe dia 03 de junho

: recebe dia 03 de junho Benefício final 4 e 9 : recebe dia 06 de junho

: recebe dia 06 de junho Benefício final 5 e 0: recebe dia 07 de junho

Quem vai receber o 13º salário do INSS?

De acordo com as regras oficiais do INSS, podem receber o 13º salário do INSS em 2022 os segurados que recebem qualquer um dos seguintes benefícios:

Aposentadoria por idade;

Aposentadoria por tempo de contribuição;

Aposentadoria por invalidez;

Aposentadoria especial;

Pensão por morte;

Auxílio-doença;

Auxílio-acidente;

Salário-maternidade;

Auxílio-reclusão.

Vale destacar que não terão direito aos valores, os beneficiários de programas assistenciais, como, por exemplo, os cidadãos que recebem o BPC/Loas (Benefício de Prestação Continuada).

Como acessar o extrato do INSS

Os beneficiários do INSS poderão consultar os valores do INSS, além dos descontos realizados na folha de pagamentos.

Os segurados podem consultar o extrato que pode ser feito da seguinte forma:

Entre na plataforma Meu INSS, ou acesse o aplicativo de celular disponível para Android e iOS;

Clique em “Do que você precisa?” e escreva o nome do serviço que você quer no caso “Extrato”;

Clique em “Baixar PDF”.

Demais canais de atendimento do INSS

Central Telefônica 135

