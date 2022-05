INSS: Qual a idade mínima para se aposentar em 2022?

A aposentadoria do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é paga ao cidadão a partir do momento em que ele atinge a terceira idade ou quando possui um bom tempo de contribuição junto a Previdência Social. Durante o processamento, o cidadão pode ser considerado um segurado obrigatório ou facultativo.

São considerados segurados obrigatórios aqueles que trabalham com carteira assinada ou que possuem renda própria sujeita a desconto da contribuição. Por outro lado, os segurados facultativos são aqueles que não possuem renda fixa, como dona de casa, estudante e desempregado, por exemplo.

Para aqueles que quiserem começar a contribuir de forma facultativa, a idade mínima é de 16 anos. No entanto, é possível que cidadãos de 14 anos também passem a contribuir, mas desde que esteja sob contrato de menores aprendizes.

Os pagamentos da contribuição variam entre 5%, 11% ou 20% sobre o salário do trabalhador. Vale ressaltar que não há uma idade máxima para iniciar com as contribuições, todavia, quanto mais tarde começar os repasses, mais demorada será a concessão da aposentadoria.

Vale a pena começar a contribuir para o INSS com idade avançada?

Quando as pessoas se programam para contribuir com a Previdência Social, é possível escolher entre as modalidades de aposentadoria, como a por idade, por tempo de contribuição ou a especial, por exemplo.

Entretanto, ainda há aposentadorias que podem ser adquiridas por fatos inesperados, como por enfermidade ou lesão grave que incapacite o retorno do trabalhador, como o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez

Nestes casos, os benefícios são pagos até mesmo para aqueles que não possuem muito tempo de contribuição para o INSS. Este fato afirma que não há idade mínima para iniciar com as contribuições, o que independe do estágio de vida do cidadão.

Contudo, vale ressaltar que os idosos de baixa renda com idade igual ou superior a 65 anos que nunca contribuíram têm direito ao Benefício de Prestação Continuada (BPC). A medida funciona como uma aposentadoria no valor de um salário mínimo em vigência.

Ademais, pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade também podem receber o BPC, independentemente da idade.

INSS se prepara para pagar 2ª parcela do 13º salário

O 13º salário é pago costumeiramente no fim de ano. Todavia, o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) antecipou os pagamentos do abono extra para o primeiro semestre deste ano.

Os pagamentos da primeira parcela do 13º salário seguiram até a última sexta-feira (6). Agora, há uma expectativa para recebimento da segunda parcela do benefício.

Conforme informações do INSS, o pagamento do abono extra é feito para aposentados, pensionistas e demais beneficiários da autarquia.

Por fim, é importante destacar que tanto os segurados que recebem apenas um salário mínimo quanto aqueles que ganham uma mensalidade superior estão recebendo os valores do salário extra.