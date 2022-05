INSS: Quem não vai receber o pagamento da 2ª parcela do 13º salário?

Na próxima quarta-feira, 25 de maio, os aposentados, pensionistas e demais segurados do INSS começarão a receber a segunda parcela do 13º salário.

De acordo com o calendário oficial de pagamentos, a segunda parcela do benefício vai começar a ser paga a partir do dia 25 de maio para os segurados que ganham um salário mínimo e a partir do dia 1º de junho para quem ganha acima de um salário.

Todavia, alguns segurados ainda possuem dúvidas sobre quem pode e quem não pode receber a segunda parcela do abono extra.

Todos os beneficiários do INSS vão receber a segunda parcela do 13° salário?

De acordo com informações do INSS, nem todos receberão o pagamento antecipado do 13º salário em 2022. Isso porque, de acordo com a regra, nem todos os benefícios que são pagos pelo órgão contam com o direito do pagamento extra. É o caso, por exemplo, do benefício de amparo ao idoso e ao portador de deficiência, denominado de Benefício de Prestação Continuada (BPC).

O não pagamento do 13º salário para quem recebe o BPC ocorre porque os beneficiários nesta situação não são previdenciários, ou seja, são somente requeridos pelo INSS e administrados pelo Instituto. O benefício é, na verdade, gerido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

Dessa forma, muitos beneficiários que recebem a ajuda salarial, como uma espécie de aposentadoria, acabam acreditando que também possuem o direito ao 13º salário. No entanto, na prática, o benefício não é pago.

Quem vai receber a segunda parcela do 13º salário?

Para garantir a antecipação do 13º salário do INSS, é necessário receber alguns dos benefícios listados abaixo:

Aposentadoria por idade, tempo de contribuição, invalidez e especial;

Pensão por morte;

Auxílio-doença;

Auxílio-acidente;

Salário-maternidade;

Auxílio-reclusão.

Antecipação do 13º salário do INSS

Antes de mais nada, vale destacar que o Governo Federal liberou o pagamento do 13º salário no mês de março e iniciou a primeira parcela no fim de abril.

Este é o 3º ano seguido em que os segurados do INSS recebem o 13º antes das datas tradicionais, ou seja, em agosto e dezembro.

Como nos pagamentos anteriores, os novos repasses ocorrerão em dois calendários, o primeiro para segurados que ganham um salário mínimo e outro para segurados que ganham acima de um salário. Todavia, ambos seguem a ordem do último número do cartão do benefício do INSS.

Sendo assim, confira abaixo os calendários de pagamento dos benefícios do INSS. O cronograma de pagamentos leva em consideração o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço.

Como realizar a consulta do INSS

Os segurados podem consultar quaisquer informações referente ao INSS através dos seguintes canais:

Central de atendimento, no número 135, disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h;

Site Meu INSS;

Aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS.