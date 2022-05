INSS tem novos valores para os benefícios de 2023

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) corrige o valor dos seus benefícios anualmente para não prejudicar os aposentados, pensionistas e demais beneficiários da autarquia. A necessidade se dá pela atualização da inflação, medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).

Diante disso, conforme o PLDO (Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias) enviado pelo Governo Federal ao Congresso Nacional, a expectativa é que os benefícios sejam corrigidos em 6,70%, considerando a previsão da inflação para 2022.

Novo valor dos benefícios do INSS

Como dito anteriormente, o PLDO enviado ao Congresso prevê uma alta de 6,70% para a inflação ao longo deste ano. Logo, a previsão é que teremos um novo salário mínimo que passará dos atuais R$ 1.212 para R$ 1.294.

Para quem não sabe, é importante informar que o INSS não pode conceder um benefício com valor inferior ao salário mínimo vigente. Neste sentido, todos os segurados que recebem uma quantia equivalente ao piso nacional poderão receber R$ 1.294 em 2023.

Todavia, não é só o benefício básico que é reajustado. Todos os abonos da autarquia passam por uma correção conforme a inflação do ano anterior, inclusive o teto do INSS. Confira como fica os valores segundo o PLDO:

Valor do benefício em 2022 Valor previsto para 2023 R$ 1.212 1.294 R$ 1.500 R$ 1.601 R$ 2.000 R$ 2.134 R$ 2.500 R$ 2.668 R$ 3.000 R$ 3.201 R$ 3.500 R$ 3.735 R$ 4.000 R$ 4.268 R$ 4.500 R$ 4.802 R$ 5.000 R$ 5.335 R$ 5.500 R$ 5.869 R$ 6.000 R$ 6.402 R$ 6.500 R$ 6.936 R$ 7.000 R$ 7.469 R$ 7.087,22 R$ 7.562

Esses reajustes podem corresponder a benefícios como:

Auxílio-doença;

Salário-maternidade;

Auxílio-acidente;

Auxílio-reclusão;

Pensão por morte;

Aposentadorias;

Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas).

Quando começa a valer o novo piso?

Como de costume, o novo piso do INSS deve começar a ser pago no final do mês de janeiro, considerando que os primeiros pagamentos do mês de janeiro são relativos à folha de repasses de dezembro, ainda com o piso de 2022.

Sendo assim, os valores reajustados só serão concedidos do final de janeiro para fevereiro, quando o pagamento for referente ao primeiro mês do ano de 2023. Contudo, é importante ressaltar que o INPC, que mede a inflação do país, pode sofrer alterações até o fim do ano.