INSS: Veja quem já pode sacar a 1ª parcela da antecipação do 13º salário

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) segue na missão de realizar os pagamentos da antecipação do 13º salário. Conforme o órgão, a liberação ocorre para mais de 31 milhões de aposentados, pensionistas e outros beneficiários.

Antes de mais nada, é importante destacar que o calendário informa que a conclusão da primeira parte dos pagamentos aconteceu na sexta (6).

Seja como for, o último repasse está sendo feito para os cidadãos que recebem um salário mínimo e possuem o número final do benefício 0. Já para aqueles que recebem mais de um salário mínimo, o algarismo final de referência é o 5 e também o 0. Os indivíduos que se encaixam nessas descrições, já podem movimentar a quantia.

É importante lembrar que o Governo depositou neste momento apenas a primeira parcela do 13º antecipado do INSS. Agora, os indivíduos recebem exatamente 50% do valor dos seus benefícios. A expectativa é que a segunda liberação seja depositada na próxima rodada de pagamentos do Instituto, que acontece entre os meses de maio e junho.

Para a segunda rodada, o INSS planeja realizar os descontos do Imposto de Renda. Dessa forma, as pessoas que precisam declarar a quantia receberão um pouco menos em relação ao que estão recebendo nesta primeira parcela. De toda forma, não haverá nenhum tipo de mudança quanto ao processo de movimentação.

Tanto na primeira parcela, como também na segunda, o usuário pode movimentar o dinheiro da antecipação do mesmo modo que movimenta o seu benefício. Segundo o Governo Federal, a quantia é depositada na mesma conta, na mesma data e da mesma forma que o cidadão já está acostumado todos os meses.

INSS: Antecipação do 13º salário

A princípio, os aposentados, pensionistas e outros beneficiários do INSS começaram a receber a antecipação do 13º salário desde o último dia 25 de abril. O Governo definiu dois calendários de pagamentos. Um para quem recebe um salário mínimo, e outro para quem recebe mais.

O Governo Federal assinou o decreto com a antecipação do 13º salário ainda em março, em um programa popularizado como “pacote de bondades”. Esta não é a primeira vez que o Planalto decide realizar a antecipação.

Em 2020 e em 2021, o Governo também antecipou os pagamentos do 13º salário para o primeiro semestre. Em condições normais, a liberação do complemento costuma acontecer apenas entre os meses de novembro e dezembro.

Quem recebe

Segundo informações do Governo Federal, aposentados, pensionistas e outros beneficiários do INSS podem receber a antecipação do 13º salário. Entram no grupo, por exemplo, as pessoas que fazem parte do auxílio-doença e do auxílio-reclusão.

O INSS afirma que pouco mais de 60% de todos os seus segurados recebem um salário mínimo em seus benefícios. Em 2022, eles recebem R$ 1212 de acordo com a última atualização do Governo Federal.

De toda forma, quem recebe mais de um salário mínimo no INSS também tem direito aos pagamentos da antecipação do 13º salário. A lógica é a mesma. Eles recebem 50% na primeira parcela, e os outros 50% com descontos do Imposto de Renda na segunda parcela.