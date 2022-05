Instale Amazon Appstore e aplicativos Android Sideload no Windows 11

Quando o Windows 11 foi anunciado, a Microsoft disse que os usuários poderiam instalar aplicativos Android em seus PCs com Windows 11 na Amazon Appstore. A Microsoft disse que os usuários teriam que instalar o Amazon Appstore da Microsoft Store primeiro e, em seguida, poderão baixar os aplicativos. Os usuários também podem fazer sideload de aplicativos Android em seu PC com Windows 11 e não ficar limitados aos aplicativos disponíveis na Amazon Appstore.

Instale a Amazon Appstore no Windows 11

Se você se deparar com este artigo procurando o processo passo a passo para ajudá-lo a instalar o Amazon Appstore no Windows 11 e fazer sideload de aplicativos Android, você está no lugar certo.

Coisas a considerar antes de continuar em frente

Antes de prosseguir com o processo de instalação da Amazon Appstore no Windows 11 e sideload de aplicativos Android, há algumas coisas que você deve considerar:

Em primeiro lugar, verifique se o seu Windows está sendo executado na versão mais recente. Se você estiver usando uma versão desatualizada do Windows, poderá enfrentar problemas durante o processo. Abrir Configurações > Atualização do Windows e depois clique em Verifique se há atualizações. Baixe e instale todas as atualizações no seu PC.

Certifique-se de que sua Microsoft Store também esteja atualizada. Para isso, dirija-se ao Microsoft Store > Biblioteca e depois clique em Obter atualizações. Instale a atualização para Loja Microsoft.

Além disso, certifique-se de ter a virtualização habilitada. Caso contrário, você pode habilitá-lo abrindo Menu Iniciar > Ativar ou desativar recursos do Windows e, em seguida, clicando no primeiro resultado. Marque a caixa de seleção Plataforma de máquina virtual e clique em OK para habilitar a virtualização.

Observe que a Amazon AppStore está disponível apenas para pessoas na região dos Estados Unidos. Você pode alterar a região para os Estados Unidos indo para o Configurações > Hora e idioma > Idioma e região . Clique no menu suspenso ao lado de País ou região e selecione o Estados Unidos. Além disso, você deve ter uma conta Amazon sediada nos Estados Unidos para continuar.

Instalando a Amazon Appstore

Agora que você considerou todas as coisas mencionadas acima, você pode continuar instalando a Amazon Appstore no seu dispositivo. Para instalar o Amazon Appstore, siga as etapas abaixo-

Abra o Microsoft Store no seu computador com Windows 11 e procure Amazon Appstore.

Agora, abra a primeira opção e clique no botão Instalar botão.

A seguir, clique em Configurar e depois clique no Download botão.

Agora, siga as instruções na tela e a Amazon Appstore será instalada no seu PC.

Reinicie o dispositivo e abra o Amazon Appstore. Faça login com sua conta da Amazon e agora você poderá baixar aplicativos dela.

Como fazer sideload de aplicativos Android no Windows 11

Se você quiser fazer sideload de aplicativos no Windows 11 e não ficar limitado a instalar aplicativos apenas da Amazon Appstore, precisará usar o ADB. Esse processo envolve três etapas que incluem configurar o ADB, obter o arquivo APK do aplicativo Android e instalar o aplicativo. Abaixo estão as etapas para Sideload Android apps no Windows-

A primeira coisa a fazer é instalar as ferramentas da plataforma Android SDK no seu PC. Para isso, siga os passos abaixo-

Dirija-se ao Site do desenvolvedor Android clicando neste link . Aqui, sob a Download seção, clique em Baixe o SDK Platform-Tools para Windows. Baixe as Ferramentas da Plataforma Android SDK para Windows aqui.

Agora abra o Explorador de arquivos no seu PC pressionando o botão Windows + E combinação de teclas e vá para o local onde o arquivo foi baixado.

Clique com o botão direito do mouse no arquivo e, em seguida, clique em Extrair tudo.

Clique em Navegador e navegue até o local onde deseja extrair o arquivo. Clique em Extrair para extrair o arquivo.

A pasta será extraída como ferramentas da plataforma . Permaneça na pasta extraída até o final do processo.

Obter arquivos APK

Você terá que obter o arquivo APK do aplicativo Android que deseja instalar no seu PC. Obtenha o arquivo APK do aplicativo Android e salve-o dentro do ferramentas de plataforma pasta para continuar em frente.

Instalando o aplicativo Android

Agora que você tem tudo no lugar, você pode continuar instalando o aplicativo Android no seu PC. Para carregar o aplicativo Android no seu PC com Windows 11, siga as etapas abaixo-

Abra o Menu Iniciar no seu PC pressionando o botão janelas chave.

No Menu Iniciar procurar por Subsistema Windows para Android e abri-lo.

No Subsistema Windows para Android habilite a alternância para o Modo de desenvolvedor. A seguir, clique no cópia de botão ao lado do endereço de IP para copiar o endereço IP.

Dirija-se ao ferramentas de plataforma pasta se você ainda não estiver nela. Clique na barra de endereço, digite CMD e bater Entrar para correr Prompt de comando.

No Prompt de comando, modelo adb conectar WSA-IP-ADDRESS e executá-lo. Aqui, substitua o WSA-IP-ADDRESS com o endereço IP que você copiou do Windows Subsystem para Android.

Agora no Prompt de comando, modelo adb instalar ANDROID-APK-APPNAME e executá-lo. Aqui, substitua ANDROID-APP-APPNAME com o nome do arquivo APK do aplicativo. Por exemplo, adb instale o Trello.apk.

Fazê-lo vai fazer o sideload do aplicativo Android no seu PC.

Conclusão

Isto é como você pode instalar o Amazon AppStore no seu Windows 11 Aplicativos Android para PC e sideload. Se você deseja instalar o Amazon AppStore e fazer sideload de aplicativos Android no seu PC com Windows 11, siga as etapas deste artigo.

