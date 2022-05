Instituto oferta vagas em curso de TI para jovens de SP

O Instituto Proa está ofertando vagas para curso de TI destinado a jovens de cidades da Grande São Paulo. A instituição abriu neste sábado, dia 7 de maio, o período de inscrição para a participação no curso. Essa é a quinta turma do curso formada pelo Instituto.

De acordo com o Instituto Proa, a capacitação é para jovens que têm interesse em se especializar na área da tecnologia. Conforme o cronograma, os interessados poderão realizar as inscrições até o dia 20 de maio. O procedimento deve ser feito por meio do site do Instituto.

Podem se inscrever jovens que têm idade entre 17 a 22 anos, que estão cursando ou tenham concluído o 3º ano do ensino médio em escola pública e que moram na Grande São Paulo.

O cronograma do Instituto estabelece que as aulas serão realizadas de agosto até dezembro. O curso conta com aulas presenciais. Desse modo, os alunos receberão um notebook, plano de dados de internet, uniforme, mochila e vale-transporte para se deslocarem até as aulas presenciais.

A CEO do Instituto Proa, Alini Dal’Magro, falou sobre o projeto: “A área de programação está muito aquecida e estamos muito felizes em formar esses futuros profissionais. As turmas anteriores foram um sucesso, com muitos formandos empregados com excelentes salários e conquistando a tão sonhada carreira profissional”, afirmou.

Ainda de acordo com o Instituto, além das aulas presenciais, o curso conta com aulas remotas. Desse modo, com o ensino híbrido, os alunos terão aulas remotas nas segundas, quartas e sextas-feiras, mas nas terças e quintas-feiras as aulas serão obrigatoriamente presenciais no Senac Lapa Tito, na zona oeste de São Paulo.

