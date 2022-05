Inter Invest já conta com 2 milhões de usuários

O Inter Invest, plataforma de investimentos do Banco Inter, alcançou 2 milhões de usuários e R$ 58,1 bilhões em ativos. Ao comparar com o primeiro trimestre de 2022, a base de clientes da plataforma teve uma alta de 34%.

De acordo com o Banco Inter, o cenário macroeconômico, associado à questão sazonal, fez com que o aumento de usuários da plataforma permanecesse estável no primeiro trimestre do ano. Apesar disso, a expectativa é que a base de clientes volte a crescer ao longo de 2022.

A plataforma é voltada para usuários do Banco Inter

Segundo Felipe Bottino, a plataforma Inter Invest não faz marketing externo, tendo em vista seu foco na conversão de clientes do próprio Banco Inter. Atualmente, os clientes investidores representam 12% do percentual que a companhia afirma pretender manter.

Nesse sentido, Bottino acredita existir uma conexão do aumento do Banco Inter com o Inter Invest, mas afirma ser natural que as aplicações sejam impactadas em períodos macroeconômicos mais complicados.

“Naturalmente, esse cliente vai ser convertido (do Inter para o Inter Invest). Vimos uma aceleração grande no crescimento de usuários do Inter e agora nossa missão é converter. Tem um lagg (defasagem), de fato, mas estamos muito confiantes que com nossa proposta de valor completa essa conversão será cada vez melhor.”, disse o diretor do Inter Invest.

Saiba mais sobre o Inter Invest

A Inter Invest é a corretora de investimentos do Banco Inter. Desse modo, a partir da plataforma é possível fazer aplicações em renda fixa, renda variável, fundos de investimento, previdência privada, tesouro direto, poupança e em diversos outros produtos financeiros.

No portal do Inter Invest os usuários podem encontrar detalhes sobre tipos de investimentos, análises financeiras e diversas outras informações. Sendo assim, os cidadãos interessados no assunto possuem acesso gratuito às recomendações da instituição.

“No Inter, acreditamos que o melhor caminho é a democratização de conteúdos de qualidade. Ao fornecermos as análises profissionais e aprofundadas de forma gratuita, estamos contribuindo para a melhoria do grau de conhecimento de mercado, tanto de nossos clientes quanto da sociedade como um todo. Isso é benéfico para as pessoas, que se tornam mais autônomas com seu dinheiro, e para o próprio ecossistema financeiro do país.”, disse Priscila Salles, diretora de Marketing, Vendas e Experiência do Cliente.

Para Danilo Couto, gerente de CRM do Banco Inter, o portal da Inter Invest oferece relatórios bastante aprofundados. Apesar disso, também estão disponíveis conteúdos para iniciantes e vídeos explicativos sobre investimentos.

Com a plataforma do Banco Inter, os usuários possuem autonomia para administrar suas próprias aplicações, é claro, com o suporte do banco digital. Vale mencionar que a plataforma Inter Invest oferece aos seus usuários parte das taxas de administração e performance de volta.

Apesar de todas as vantagens citadas acima, é importante sempre conferir as regras e termos de uso antes de concluir qualquer operação. Sendo assim, mais informações sobre a plataforma de investimentos do Banco Inter podem ser consultadas diretamente no aplicativo do banco digital ou na própria plataforma Inter Invest.