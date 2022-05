O mercado de investimentos pode ser uma opção viável para quem deseja diversificar a sua rentabilidade, arriscando para além da poupança. No entanto, o entrante no mercado de investimentos deve se atentar a alguns pontos relacionados a fraudes e golpes na internet.

Investimentos: tenha cuidados com golpes e faça um planejamento financeiro

Primeiramente, para que você possa se tornar um investidor, você precisa conhecer o mercado de investimentos e a economia de forma conceitual. Por isso, aprofundar o seu conhecimento é um dos principais pontos para que você possa diversificar suas opções de forma segura. Sendo assim, é relevante que busque por informações através de plataformas oficiais, como a Bolsa de Valores do Brasil (B3) e o Banco Central do Brasil (BCB).

Sites confiáveis

Além disso, outras instituições confiáveis como o Nubank ou o Banco Inter, dentre outras fintechs, são fontes relevantes de informações para quem deseja entender melhor o mercado de investimentos; já que são plataformas que trazem informações de forma simplificada e relevante.

Para que você invista de forma segura, é necessário que você se atente a alguns pontos relacionados a possíveis golpes. Entretanto, é importante ressaltar que novas formas de golpes e fraudes na internet surgem o tempo todo dentro do mercado de investimentos, assim como ocorre com o Pix com o Open Finance.

Cuidado com ofertas e cobranças

De forma geral, você não deve repassar seus dados para pessoas desconhecidas e não deve clicar em links recebidos por qualquer canal de contato. Caso você receba algum tipo de oferta muito fora do preço de mercado, desconfie.

Da mesma forma, você não deve pagar diretamente boletos recebidos no seu e-mail, é necessário que você confirme a veracidade das informações. Entretanto, nunca busque informações através das mesmas fontes que te enviaram o link ou o boleto. Busque sempre informações nos sites oficiais das instituições financeiras envolvidas na situação.

Verifique suas necessidades e estude as opções

Além dos cuidados referentes a fraudes, você deve planejar suas finanças para que o investimento ocorra de maneira positiva. Sendo assim, você deve elaborar um planejamento financeiro que contemple suas necessidades. Por isso, você deve considerar quais são os valores que você possui para o investimento e qual é o prazo que você pode aguardar para o resgate.

Comece pelas opções de renda fixa

Além disso, definir suas metas em curto, médio e longo prazo é um passo fundamental para que você escolha as opções viáveis. Não menos importante, invista valores baixos para que você entenda o comportamento do mercado na prática.

Principalmente, comece por opções de renda fixa; já que dessa forma você poderá adquirir conhecimento para que você se sinta seguro para modificar suas opções.