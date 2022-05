Iphan emite alerta nacional sobre acervo furtado do Instituto Histórico de Alagoas

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) emitiu um alerta com a lista de peças furtadas do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas (IHGAL) na última segunda-feira, 09. No alerta, o Iphan recomenda que os negociantes e público em geral fiquem atentos à procedência de peças que desejam adquirir para evitar que comprem…

PM/AL

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) emitiu um alerta com a lista de peças furtadas do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas (IHGAL) na última segunda-feira, 09.

No alerta, o Iphan recomenda que os negociantes e público em geral fiquem atentos à procedência de peças que desejam adquirir para evitar que comprem peças furtadas ou roubadas.

“Para contribuir no combate a esse mercado ilegal existem ações preventivas simples, como a checagem da procedência e, em caso de dúvidas ou alguma suspeita, consulta ao IPHAN, ao Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) e suas bases de dados disponíveis em seus sites – o Banco de Bens Procurados/BCP e o Cadastro de Bens Musealizados Desaparecidos/CBMD”, diz o Iphan.

Na madrugada de segunda-feira, três homens invadiram o prédio do IHGAL, localizado no Centro de Maceió, e furtaram cerca de 60 peças das coleções Floriano Peixoto, Jonas Montenegro e Barão de Rio Branco. No mesmo dia, um morador de rua, suspeito do crime, foi preso ao ser flagrado com uma arma de fogo antiga. Aos policiais, ele negou participação do crime e alegou que encontrou a arma jogada na rua. A segunda arma de fogo foi localizada pela Polícia Civil após ser deixada em uma emissora de TV, no bairro do Farol.

Uma mulher e um mototaxista estiveram no local e deixaram a arma modelo Mauser C96, de fabricação alemã. Na sequência, a arma foi entregue ao delegado Leonam Pinheiro, responsável pelas investigações.

Até o momento, apenas estas duas armas de fogo foram localizadas. Confira AQUI um grupo de 14 itens, dentre medalhas, urnas, artefatos de cavalaria e sabres e pistolas utilizadas por oficiais na Guerra do Paraguai (ou da Tríplice Aliança, 1864-1870), que foi levado pelos criminosos.

Quem tiver informações sobre o acervo furtado, além de entrar em contato com o Disque Denúncia da Polícia Civil, 181, pode entrar em contato pelos telefones (61) 2024-6355 ou 6352, ou diretamente ao Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, pelo telefone (82) 3223 7797.