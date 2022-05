IPTU atrasado? Veja como renegociar

Os proprietários de imóveis devem pagar anualmente o Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU). Quando o tributo não é quitado dentro do prazo, além de multas e juros de mora, os cidadãos podem ter o seu nome incluso na Dívida Ativa da União e ficar inadimplente

Veja como renegociar o seu IPTU atrasado.

O que acontece se eu não pagar o IPTU?

É importante lembrar que o IPTU pode ser pago em cota única ou parcelado. O atraso no pagamento do boleto com valor integral ou parcial pode gerar uma dor de cabeça ao proprietário.

Em casos de atrasos, o proprietário do imóvel recebe uma multa diária de 0,33% sobre a quantia original do imposto, respeitando o percentual que pode atingir, sendo de 20%. Todavia, após um mês de atraso, há uma nova cobrança monetária com juros de mora em 1%.

Contudo, caso o atraso se perdure por um ano, por exemplo, o nome do não pagante é incluído na Dívida Ativa da União. Desta forma, o cidadão fica oficialmente inadimplente. Vale ressaltar que a situação pode ser mais crítica, pois atrasos maiores podem resultar na perda do imóvel.

Como pagar o imposto atrasado?

Quando o pagamento está atrasado por um período pequeno, o cidadão pode simplesmente pagar o IPTU em uma casa lotérica ou caixa eletrônico. Já em cidades menores, é preciso ir presencialmente na prefeitura do município para que o boleto seja atualizado.

Como renegociar o seu IPTU atrasado?

Nos casos em que o contribuinte já estiver inadimplente, será preciso renegociar o pagamento. Em síntese, será preciso ir até a Procuradoria Geral do Município para regularizar o débito. Em alguns casos, o cidadão ainda pode receber desconto do município.

Quem tem direito a isenção do IPTU?

O imposto pode ser isentado para os aposentados e pensionistas do INSS, entidades culturais, agremiações desportivas, Sociedades Amigos de Bairros e semelhantes, caso se encaixem nos requisitos específicos de cada região. Para mais informações, consulte as informações do seu município.