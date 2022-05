Itaú abre mais de 150 vagas de emprego pelo país

O Itaú, maior instituição financeira privada no Brasil, abre mais de 150 novas posições de trabalho no país. As vagas são para atuar em diversas unidades da companhia, para se candidatar é necessário se encaixar no perfil profissional que a empresa está exigindo. Acompanhe mais informações.

Itaú anuncia novas oportunidades de emprego

O Itaú, banco privado referência em soluções financeiras no país, está contratando novos colaboradores para ocupar diferentes níveis hierárquicos dentro da companhia. Para se inscrever é necessário possuir todas as qualificações exigidas dentro da função.

Acompanhe as posições disponíveis para candidatura:

Gerente de Conquista – exclusivamente para portadores de deficiência (vagas em todo o Brasil): necessário possuir certificações Cpa 10, ensino superior completo, pós graduação, experiência em prospecção de clientes e gestão de carteira de clientes;

– exclusivamente para portadores de deficiência (vagas em todo o Brasil): necessário possuir certificações Cpa 10, ensino superior completo, pós graduação, experiência em prospecção de clientes e gestão de carteira de clientes; Gerente de Conquistas – exclusivamente para candidatos Negros (vagas em todo o Brasil): necessário possuir certificações Cpa 10, ensino superior completo, pós graduação, experiência em prospecção de clientes e gestão de carteira de clientes.

Como realizar sua candidatura

Está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, se inscreva no processo seletivo da companhia Itaú. Os interessados devem atender às exigências da função que pretende exercer, pois somente serão aceitos candidatos que atendam todos os requisitos. As inscrições estão sendo feitas de maneira online, através da página de inscrição.

É importante destacar a importância do preenchimento correto de todos os campos obrigatórios da ficha cadastral, pois é através dos dados pessoais que a companhia entrará em contato com o candidato para instruí-lo sobre as próximas etapas do processo seletivo.

Quer saber mais informações sobre os empregos da semana? Acompanhe todos os dias as divulgações do Notícias Concursos e confira processos de seleção e recrutamento em primeira mão.