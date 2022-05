Já imaginou trabalhar em uma das maiores instituições financeiras do Brasil – e do mundo? Esta pode ser a sua chance, já que o banco Itaú oferece 400 vagas na área de TI. As contratações visam atender a uma demanda dos setores de engenharia de softwares, arquitetura de soluções e dados & analytics.

Com grande parte das vagas para o estado de São Paulo, o banco oferece chances para os cargos de Data Product Owner / Product Manager, Engenheiro de Software Backend Sênior, Engenharia de Software Salesforce Pleno / Sênior, Agente de Negócios e Consórcio Imobiliário, Product Design, Analista de Suporte e Infraestrutura, Cientista de Dados, Engenheiro de Software Java, dentre outras funções.

Os requisitos, é claro, variam de acordo com a vaga desejada. No entanto, a empresa reforça sua busca por pessoas que queiram e gostem de se desenvolver e aprender constantemente, compartilhando e colaborando diariamente para entregar muito valor para os clientes.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar a página de carreiras do banco Itaú Unibanco, disponível em https://carreiras.itau.com.br/tecnologia. No endereço estão disponíveis a lista completa de oportunidades disponíveis, bem como informações sobre requisitos e escopo de atuação.

É importante notar que as posições são rotativas, o que significa que a quantidade de vagas abertas pode sofrer alterações conforme o preenchimento dos cargos.

Sobre o Itaú

O Itaú Unibanco é o maior banco privado do Brasil, considerada também a maior instituição financeira da América Latina e uma das maiores do mundo. Presente em 18 países, a instituição oferece soluções completas em termos de produtos e serviços por meio de inteligência financeira e um ecossistema de parcerias – e tecnologia de ponta.