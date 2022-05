Itaú oferece NOVOS empregos pelo país; veja os cargos

O Banco Itaú, maior instituição financeira da América Latina, anunciou vagas de trabalho para candidatos. O banco exige algumas qualificações para aqueles que tiverem interesse em fazer parte do seu quadro de funcionários. Consulte abaixo as vagas ofertadas e a disponibilidade para sua região.

Itaú divulga vagas de trabalho para o Brasil

O Itaú Unibanco pode ser classificado como uma das maiores instituições financeiras do mundo e a maior da América Latina. Com mais de cem anos de história, há unidades espalhadas por 18 países e uma equipe de mais de noventa mil colaboradores.

A instituição conta com mais de 60 milhões de clientes, buscando oferecer soluções e atender as necessidades de forma personalizada para cada pessoa. Por meio do site de busca de oportunidades, o InfoJobs, a empresa anunciou oportunidades de trabalho para várias cidades brasileiras. Confira a seguir:

Executivo de Vendas (São José do rio Preto);

Agente de Negócios (São Paulo);

Analista de Operações (Todo o Brasil);

Consultor Comercial (Brasília);

Banco de Talentos (São Paulo);

Executivo Comercial Nordeste (Todo o Brasil);

Executivo Comercial Sudeste (Todo o Brasil);

Engenharia de Dados (São Paulo);

Analista Princing Jr- Vaga para PCD (São Paulo).

Como realizar a candidatura

Para concorrer a uma das vagas anunciadas pelo Itaú, é importante verificar as exigências e se certificar que está apto. Todas as vagas anunciadas possuem tempo limite para inscrição. Acesse o link de participação para obter mais informações a respeito da empresa, das oportunidades divulgadas e para realizar inscrição.

