Jovem de 20 anos tem casa invadida e é assassinado enquanto dormia

Um jovem de 20 anos foi assassinado dentro da sua residência, na madrugada desta segunda, 23, na Mata do Rolo, em Rio Largo, cidade da região metropolitana da capital. A vítima, que não teve a identidade divulgada, morreu após ser atingida por vários disparos de arma de fogo.

Segundo informações repassadas pela esposa da vítima à Polícia Militar, o casal dormiu no local quando, por volta de 1h, elementos invadiram o local e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra o jovem. Uma equipe de suporte avançado do samu esteve no local, mas apenas pôde constatar o óbito.

Além da PM, perícia e IML estiveram no local e realizaram o transporte do cadáver para a sede do instituto, onde será submetido à necropsia e posteriormente será liberado para sepultamento. O crime deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios de Rio Largo.