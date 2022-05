Jovem é executado com tiros na cabeça por homens encapuzados em Guaxuma

O crime ocorreu quando a vítima saiu de uma festa para buscar carregador de celular no carro

Um jovem de 19 anos, identificado como José Carlos Ferreira de Lima, foi assassinado por homens encapuzados com quatro disparos de arma de fogo na cabeça, na madrugada deste domingo, 15, nas imediações da Associação de Moradores de Guaxuma, no Litoral Norte de Maceió.

De acordo com testemunhas, o crime ocorreu quando a vítima saiu de uma festa para buscar um carregador de celular no carro dele, um gol de cor vermelha. Uma testemunha relatou à Polícia que ouviu os disparos e em seguida avistou dois indivíduos encapuzados saindo da rua.

O Batalhão de Polícia de Eventos (BPE) foi acionado e encontrou o corpo do jovem dentro do veículo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e contatou o óbito.

Também foram acionados: o Instituto Médico Legal (IML), Instituto de Criminalística (IC) e Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Ainda não se tem informações sobre a motivação e a autoria do crime. A Polícia reforça que, quem tiver informações pode discar 181 e registrar denúncia de forma anônima.