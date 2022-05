Jovem é morto a tiros em via pública em povoado de Boca da Mata

Um homicídio foi registrado na tarde desta segunda-feira, 30, no povoado Peri-Peri, na zona rural de Boca da Mata, no interior de Alagoas. A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo. De acordo com informações de testemunhas, o jovem identificado como Maxwell Tavares dos Santos, caminhava pela rua Manoel Anacleto, quando foi abordado…

Reprodução / Alagoasweb

Um homicídio foi registrado na tarde desta segunda-feira, 30, no povoado Peri-Peri, na zona rural de Boca da Mata, no interior de Alagoas. A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo.

De acordo com informações de testemunhas, o jovem identificado como Maxwell Tavares dos Santos, caminhava pela rua Manoel Anacleto, quando foi abordado e alvejado com vários disparos, sem chance de defesa. O autor fugiu sem ser identificado.

Policiais do Cisp da cidade isolaram o local. Polícia Científica (Polc) e Instituto Médico Legal (IML) também foram acionados.

Até o momento não há informações do que pode ter motivado o crime.