Jovens com dívidas com o tráfico são esfaqueados em via pública

Dois jovens foram esfaqueados na noite dessa segunda-feira (2), no bairro da Cidade Universitária, no subúrbio de Maceió. Os nomes das vítimas não foram divulgados.

De acordo com o relatório oficial do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), o crime ocorreu por volta das 19h10, nas imediações de um mercadinho.

A PM informou que os dois homens, um de 18 anos e outro de 26, sofreram uma tentado. Eles foram esfaqueados por suspeitos não identificados. Os policias relataram que eles tinham dívidas com o tráfico de drogas.

As vítimas foram socorridas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas ao Hospital Geral do Estado (HGE). Não há informações sobre os suspeitos do crime.