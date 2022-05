Juntos Somos Mais recruta profissionais para área de tecnologia

A Juntos Somos Mais, ecossistema do varejo de construção civil, está recrutando profissionais para sua área de tecnologia. Nesta rodada de contratações, as posições de tecnologia, especialmente com foco em back-end e linguagens .NET Core e Python, são as que mais têm chances. Com requisitos que variam de acordo com a função desejada, grande parte das posições disponíveis são para atuação na modalidade remota, o que permite a candidatura de pessoas de todo o país.

Há, ainda, chances abertas em outras áreas na estrutura da startup. Dentre as oportunidades, destacam-se as funções de Senior Information Security Analyst, Analista Onboarding Pleno (Operações, Processos e Treinamento – Marketplace B2B), Cloud Security Analyst, QA Analyst SR., Estágio em Produto, Estágio Comercial, Desenvolvedor(a) Back-End PL, Product Designer (Vaga Exclusiva para Pessoas Negras), Estágio em Marketing, Database Administrator (DBA), Product Designer Specialist, Estágio em Desenvolvimento de E-mail Marketing, Estágio em Remuneração & Benefícios (People), Estágio em Desenvolvimento de Negócios, Estágio em Suporte à Sistemas, Estágio em Data Analytics & Intelligence, Estágio em Controladoria, Site Reliability Engineer, Desenvolvedor(a) PHP Sr (Vaga exclusiva para pessoas negras) e Estágio em Engenharia de Dados.

De acordo com a empresa, as vagas vão de encontro com o momento da empresa, que visa contratar profissionais integrados com os valores da Juntos Somos Mais e que estejam conectados na missão de transformar o varejo de construção civil.

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo e concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar a página do LinkedIn da Juntos Somos Mais para conferir a lista completa de oportunidades e cadastrar o currículo na posição desejada.