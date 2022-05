Justiça converte em preventiva prisão de segurança que matou um na Santa Lúcia

O homem preso em flagrante na noite deste domingo (22), suspeito de ter matado um homem e deixado feridas outras duas pessoas durante confusão em um salão de festa no bairro da Santa Lúcia, em Maceió, teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela Justiça. A decisão aconteceu nesta segudna-feira, 23, após ele passar por audiência de custódia.

“Portanto, no caso em análise, apesar do custodiado não ter demonstrado interesse de fugir, bem como ser primário, possuidor de bons antecedentes e ainda que tenha filho, considerou que a constrição do custodiado é necessária, tendo em vista a gravidade do crime e as demais circunstâncias que denotam a necessidade da prisão preventiva, que deverá ser feita para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal”, diz parte da decisão do juiz Ygor Figueirêdo.