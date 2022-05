Kainos anuncia abertura de vagas de emprego

A Kainos Bpotech, a primeira BPOTECH do Brasil e referência em soluções no relacionamento da sua marca com o seu consumidor, acaba de anunciar a abertura de vagas de emprego em São Paulo. Ao todo, são 100 postos de trabalho disponíveis para a área de SAC, com foco em produtos financeiros como empréstimos, cartão de crédito e conta corrente digital. As inscrições acontecem até dia 31 de maio, mas podem ser prorrogadas.

As chances são para os cargos de Atendente SAC – VOZ – Produtos Financeiros e Supervisor de SAC e Vendas – Produtos Financeiros, sendo que experiência com esse tipo de produto será um diferencial. Os candidatos deverão ter, ainda, mais de 18 anos, Ensino Médio completo, residência em São Paulo e disponibilidade para trabalhar na modalidade 100% presencial.

Os contratados trabalharão em regime de escala em uma jornada que varia entre 36 e 42 horas semanais, com uma folga. Além de salário compatível com o mercado, eles terão direito a uma série de benefícios, com Vale Transporte, Assistência Odontológica, Vale Refeição, Seguro de Vida, Plano de Saúde co-participação e Convênio com Faculdades e Escolas de Idiomas.

Como se candidatar

Os interessados deverão se candidatar no site https://vagas.taqe.com.br/kainos até o dia 31 de maio. No endereço é possível conferir a lista completa de vagas, bem como seus requisitos e escopo de atuação.

Todo o processo seletivo será conduzido pela Taqe, uma plataforma de recrutamento e seleção digital que usa inteligência de dados, teste de fit cultural e gamificação, em um sistema que gera mais confiança e agilidade tanto para a empresa, quanto para os candidatos, uma vez que priorizam a segurança dos dados dos envolvidos.