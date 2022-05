Korn Ferry abre vagas de emprego para todo o país

A Korn Ferry abre NOVAS vagas de emprego ao redor do Brasil. A instituição com foco em consultoria para empresas, está buscando candidatos para preencher os requisitos mínimos das oportunidades de trabalho. Para fazer sua candidatura, confira as próximas informações.

Korn Ferry anuncia oportunidades de emprego

Muitas empresas, organizações e instituições necessitam de serviços de consultoria profissional e experiente para garantir o funcionamento correto, adequado e dentro dos parâmetros da lei. Com esse sendo um mercado promissor, a Korn Ferry se especializou em consultoria para auxiliar empresas a dinamizarem sua produção, criar estruturas mais organizadas e distribuídas e crescer junto aos seus clientes.

Concernente às vagas, a Korn Ferry está à procura de profissionais com escolaridade de nível ensino médio, formação técnica e ensino superior em Administração, Finanças, Contabilidade, Engenharia, Marketing e áreas afins.

A seguir, a lista de oportunidades de trabalho e regiões respectivas, conforme noticiado pelo site Vagas.com:

Assistente de Marketing (SP);

Analista de Riscos SR (SP);

Analista de Marketing JR (SP);

Strategic Position (SP);

Analista Financeiro Sênior (SP);

Projetista de Tubulações Sênior (MG);

Analista Contábil Sênior (SP);

Projetista Mecânico SR (MG);

Engenheiro Mecânico PL (MG);

Engenheiro Mecânico SR (MG).

Veja também: Vikstar Contact Center abre vagas de emprego; veja cargos

Como se inscrever

Para disputar uma das oportunidades de emprego na Korn Ferry, os concorrentes devem verificar os requisitos do cargo e realizar sua candidatura no link de participação.

Acompanhe sempre o Notícias Concursos.