Leituras obrigatórias vestibular Unicamp 2023: confira quais são elas

O vestibular da Unicamp é organizado pela Comvest, a Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp, e permite o acesso dos candidatos selecionados à Universidade Estadual de Campinas.

A Comvest já divulgou a lista de leituras obrigatórias para a edição 2023 do processo seletivo. A divulgação da lista possui o objetivo dar aos candidatos a oportunidade de ler com antecedência as obras que serão cobradas nas provas de primeira e segunda fase.

Todos aqueles que desejam alcançar um alto desempenho no vestibular da Unicamp devem saber que acertar as questões sobre as obras selecionadas pode fazer muita diferença na nota final.

Dessa forma, para que você consiga se preparar para a sua prova, o artigo de hoje separou a lista de leituras obrigatórias do vestibular Unicamp 2023. Confira!

Leituras para a Unicamp: relevância das leituras

As questões que abordam as leituras escolhidas são muito importantes para a composição da nota final do candidato no vestibular da Unicamp. Todavia, tenha em mente que a leituras a serem feitas para as provas não são sempre as mesmas: em cada edição do processo seletivo, é possível notar algumas substituições. Assim, é importante ficar sempre atento.

A lista com as leituras que estarão na prova do vestibular de 2023 já foi divulgada. Vamos ver, a seguir, a lista completa das obras obrigatórias para o vestibular Unicamp 2023:

Sonetos selecionados pela Comvest, de Luís Vaz de Camões;

A falência, de Júlia Lopes de Almeida;

O seminário dos ratos, de Lygia Fagundes Telles;

O marinheiro, de Fernando Pessoa (peça de teatro);

O Ateneu, de Raul Pompeia;

Sobrevivendo no inferno, de Racionais Mc’s;

Tarde, de Olavo Bilac;

Niketche – uma História de Poligamia, de Paulina Chiziane;

Bons dias!, de Joaquim Maria Machado de Assis;

Carta de Achamento a el-rei D. Manuel, de Pero Vaz de Caminha.