Level Up informa vagas de emprego

A Level Up! Games, é uma distribuidora de jogos online que faz saber aos interessados abertura de novas vagas de emprego para profissionias em diversas especialidades.

Confira abaixo as oportunidades:

Os cargos oferecem seguro saúde; convênio odontológico; convênio farmácia; bônus anual; day off de aniversário; seguro de vida; ajuda de custo para Home Office; auxílio creche; licença maternidade/paternidade estendida; mais vale-alimentação no valor de R$570,00 ao mês.

Sobre a Level Up

Level Up! é uma empresa inovadora, que nasceu com a missão de levar para o mercado uma nova experiência em entretenimento digital. Fundada na Ásia em 2002, a Level Up! possui operações nas Filipinas, Estados Unidos e Brasil, onde está presente desde 2004.

Pioneira no mercado brasileiro de jogos online, a Level Up! desenvolve parcerias com os principais produtores de games do mundo, o que possibilita que a empresa disponibilize sempre os melhores e mais aguardados conteúdos, oferecendo títulos totalmente traduzidos para o Português, além de comercializar, com exclusividade, acesso aos servidores Internacionais de jogos de grande sucesso.

