Liberada nova fase de consulta aos valores da antecipação do 13º salário

Neste momento, qualquer cidadão já pode consultar os valores programados para a segunda parcela da antecipação do 13º salário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Segundo as informações oficiais, não é necessário sair de casa para realizar a verificação dos valores. Basta ter conexão de internet.

O INSS informa que pouco mais de 31 milhões de aposentados, pensionistas e outros beneficiários do Instituto já podem realizar a consulta. São basicamente as mesmas pessoas que receberam a primeira parcela, que foi paga pelo Governo Federal entre os meses de abril e maio deste ano de 2022.

A segunda rodada deve começar a ser paga a partir do próximo dia 25 de junho para as pessoas que recebem um salário mínimo no benefício do INSS, ou seja, R$ 606 por mês. Já a segunda parcela para os indivíduos que recebem mais de um salário mínimo deve começar a ser paga no dia 1 de junho.

Atente para o fato de que o valor da segunda parcela do 13º salário não necessariamente é a mesma que foi paga no primeiro montante. Segundo o INSS, os repasses da segunda rodada contam com os descontos da declaração do Imposto de Renda para algumas pessoas. Assim, ao menos uma parte dos cidadãos receberá menos nesta segunda oportunidade.

Para realizar a consulta ao saldo da segunda parcela, basta abrir o app do Meu INSS e fazer o login com senha. No perfil do cidadão, ele poderá consultar uma lista com o histórico com todos os pagamentos, inclusive o da próxima liberação. O mesmo procedimento também pode ser realizado pelo site oficial do Meu INSS.

E quem não tem internet?

Existe uma massa da população que não tem acesso à internet, ou ao menos não tem muita familiaridade com o processo. Não há problema. Para estes casos, há a opção de ligar imediatamente para o número 135.

Segundo as informações oficiais, o cidadão pode informar o seu CPF para o atendente, confirmar algumas informações cadastrais e perguntar pelo saldo. O atendimento por telefone acontece de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Quem pode receber a antecipação do 13º salário

O INSS explica que os pagamentos da antecipação do 13º salário são feitos basicamente para todas as pessoas que se classificam como seguradas do Instituto. Estamos falando de aposentados e pensionistas da autarquia.

Entretanto, eles não são os únicos. Segundo o próprio INSS, cidadãos que recebem dinheiro de programas como auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão e pensão por morte também podem receber o benefício.

Antecipação

Esta é a terceira vez seguida que o Governo Federal decide antecipar os pagamentos do 13º salário para os aposentados, pensionistas e outros beneficiários do INSS. A prática também ocorreu nos anos de 2020 e de 2021.

Não é necessário realizar nenhum tipo de solicitação para receber o 13º do INSS. De acordo com as informações oficiais, os repasses são feitos basicamente nas mesmas contas em que os usuários já recebem os seus benefícios tradicionais.