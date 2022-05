Lista de livros obrigatórios do vestibular UFRGS 2023: confira!

A UFRGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é uma universidade pública, gratuita e que oferece um ensino de qualidade.

Seguindo tradição de todos os anos e a exemplo do que fazem outras universidades pelo Brasil, a banca organizadora do vestibular da UFRGS divulgou a lista com as onze obras literárias de leitura obrigatória e uma obra musical para os interessados em realizar a prova do vestibular de 2023.

A publicação dessa lista possui o objetivo permitir que o vestibulando possa se preparar antecipadamente para o vestibular, lendo todos os livros e assistindo aulas sobre as obras.

Dessa forma, aqueles que pretendem prestar o vestibular devem saber que ler as obras obrigatórias é extremamente importante para responder as questões sobre as mesmas corretamente, garantindo um alto desempenho no exame do vestibular da UFRGS.

Além disso, lembre-se de que um acerto em uma questão sobre um livro obrigatório pode fazer a diferença para a sua aprovação na instituição.

Livros obrigatórios vestibular UFRGS: a lista

Confira, a seguir, a lista das obras que serão cobradas no vestibular da UFRGS. Note que, dentre as obras, oito fizeram parte do vestibular de 2022.

A banca examinadora do vestibular da UFRGS acrescentou apenas quatro livros novos à lista da edição desse ano da prova.

Obra: Lisístrata. Autor: Aristófanes

Obra: São Bernardo. Autor: Graciliano Ramos

Obra: Várias Histórias. Autor: Joaquim Maria Machado de Assis

Obra: A falência. Autor: Júlia Lopes de Almeida

Obra: Construção (álbum de música). Autor: Chico Buarque

Obra: Ponciá Vicêncio. Autor: Conceição Evaristo

Obra: Coral e outros poemas. Autor: Sophia de Mello Breyner Andresen

Obra: Caderno de memórias coloniais. Autor: Isabela Figueiredo

Obra: Deixa o quarto como está. Autor: Amílcar Bettega

Obra: Bagagem. Autor: Adélia Prado

Obra: As Meninas. Autor: Lygia Fagundes Telles

Obra: Feliz Ano Velho. Autor: Marcelo Rubens Paiva