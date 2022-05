Lista de obras obrigatórias Unicentro 2023: confira!

A Unicentro, Universidade Estadual do Centro-Oeste, é uma das universidades mais jovens do estado do Paraná, tendo sido criada no ano de 1990.

A comissão organizada do vestibular da Unicentro já divulgou a lista de obras obrigatórias para a edição 2023 do processo seletivo. A divulgação antecipada possui o objetivo dar aos candidatos a oportunidade de ler com antecedência as obras que serão cobradas nas provas.

Os candidatos que querem alcançar um alto desempenho no vestibular da Unicentro para serem aceitos na instituição devem ter em mente que acertar as perguntas sobre as obras selecionadas pode fazer uma grande diferença na nota final.

Dessa maneira, para te ajudar, o artigo de hoje separou um resumo com a lista de obras obrigatórias do vestibular Unicentro 2023. Vamos conferir!

Lista de obras obrigatórias Unicentro 2023

Vamos conferir, a seguir, quais são os livros que fazem parte da lista de leituras obrigatórias da edição de 2023 do vestibular da Unicentro.

A hora da estrela, de Clarice Lispector;

Comédias para se ler na escola, de Luís Fernando Veríssimo;

Dois em um, de Alice Ruiz;

Seminário dos ratos, de Lygia Fagundes Telles;

Sagarana, de João Guimarães Rosa;

Rosa que está, de Luci Colin;

Inocência, de Visconde de Taunay;

Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior;

Sagrada Esperança, de Agostinho Neto;

O Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna.

Lista de obras obrigatórias Unicentro 2023: a lista de 2022

A Coordenadoria Central de Processos Seletivos da Universidade Estadual do Centro-Oeste, a Unioeste, informou que a lista de obras literárias válida para o vestibular de 2023 é a mesma lista que foi utilizada na edição 2022 do processo seletivo.

Dessa forma, os livros que serão cobrados na próxima edição são os mesmos que já foram cobrados na edição do ano passado: boa notícia para aqueles que já haviam prestado o vestibular e querem participar do processo seletivo novamente!