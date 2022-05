Livros obrigatórios vestibular Fuvest 2023: descubra quais são eles

O vestibular da Fuvest, aquele que permite acesso à USP (Universidade de São Paulo), possui uma prova de literatura reconhecida por sua dificuldade.

As questões abordam detalhes muito específicos sobre os livros que integram a lista de leituras obrigatórias. A lista é disponibilizada todos os anos: e a de 2023 (para os candidatos que prestam a prova em 2022) já está disponível.

A divulgação da lista de obras obrigatórias tem como objetivo dar aos candidatos a oportunidade de ler com antecedência as obras que serão cobradas na prova.

Todos aqueles que desejam alcançar um alto desempenho no vestibular da Fuvest devem saber que acertar as questões sobre as obras selecionadas pode fazer muita diferença na nota final.

Assim, para te ajudar, o artigo de hoje separou a lista de obras obrigatórias do vestibular Fuvest 2023. Vamos conferir!

Os livros para a Fuvest 2023: importância

As questões que abordam os livros escolhidos são muito importantes para a sua nota total na prova da Fuvest. Porém, as leituras a serem feitas não são sempre as mesmas: em cada edição do processo seletivo, é possível notar algumas substituições, por isso é importante ficar atento.

A lista com as obras que estarão na prova do vestibular de 2023 já foi divulgada. Vamos ver, a seguir, a lista completa dos livros para a Fuvest 2023 e seus autores:

Os livros para a Fuvest 2023: vestibular de 2022

A boa notícia para aqueles que já prestaram o vestibular no ano passado é que a Fuvest decidiu manter a mesma lista de livros. Assim, os livros que serão cobrados na próxima edição são os mesmos que foram cobrados na edição de 2022.