Livros para estudar história do Brasil: confira!

Livros para estudar história do Brasil: a lista

Todos nós sabemos que questões sobre os mais variados eventos da história do Brasil são muito recorrentes dentro das principais provas do país, com um destaque para os vestibulares, a prova do ENEM e os concursos públicos.

Dessa maneira, para te ajudar a estudar de uma forma diferente, o artigo de hoje trouxe algumas sugestões de livros que irão te ajudar a estudar história do Brasil. Você pode usar essas obras também como repertórios para redação. Confira, a seguir, quais são elas.

Raízes do Brasil

Raízes do Brasil, escrito por Sérgio Buarque de Holanda, é uma clássico da historiografia brasileira.

A obra oferece uma reflexão que leva em consideração os efeitos da colonização europeia sobre a formação do Brasil e do povo brasileiro.

O livro é particularmente útil para aqueles que desejam conhecer o passado do Brasil com o objetivo de entender o país de hoje.

Brasil: Uma Biografia

O livro “Brasil: Uma Biografia” foi escrito pelas estudiosas Lilia Moritz Schwarcz e Heloisa Murgel Starling

A obra possui como objetivo oferecer pontos de vista diferentes sobre os mais variados eventos e conceitos dentro da história do Brasil.

O livro possui uma linguagem muito acessível que facilita o aprendizado.

Coleção – Histórias da Gente Brasileira

Histórias da Gente Brasileira é uma coleção de quatro livros escritos pela estudiosa Mary del Priori.

Os livros oferecem um panorama completo sobre a sociedade, a política, o cotidiano e muitas outras características de diversos momentos e períodos da história do Brasil, como o Brasil Colônia e o Brasil Império.

Casa Grande & Senzala

Casa Grande & Senzala é uma obra de Gilberto Freyre. O livro possui como objetivo realizar uma análise detalhada da escravidão brasileira na época colonial, especialmente da relação entre senhores e escravizados.

O livro também é uma ótima fonte de conhecimento para aqueles que desejam entender as consequências da escravidão colonial nos dias de hoje.