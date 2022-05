Localiza recebe inscrições para programa de trainee

A Localiza, uma rede brasileira de lojas especializadas em aluguel de carros, está recebendo inscrições para seu programa de trainee, que nasceu com o propósito de suportar o crescimento da companhia, capacitar e desenvolver supervisores, atender as demandas do negócio e contratar gente que inspira e transforma para fazer parte do time.

Intitulado Trainee Supervisão Localiza, o programa é voltado para profissionais graduados (bacharelado ou licenciatura) entre janeiro de 2018 e dezembro de 2021. Como há chances para diversas cidades do Brasil, é importante que os interessados tenham disponibilidade para mudar de cidade e CNH categoria B há, no mínimo, 2 anos. Além disso, o trabalho é para atuação no regime de escala, incluindo fins de semana e feriados.

A iniciativa busca formar lideranças para as agências de Aluguel de Carros e Zarp, lojas de Seminovos e unidades de Operação. Assim, os contratados passarão por uma intensa trilha de conhecimento, que inclui onboarding, job rotation, projeto prático e treinamento para desenvolvimento como supervisor. Ao final do programa, os contratados serão alocados em uma das lojas do grupo.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a assistência médica, assistência odontológica, previdência privada, participação nos lucros e resultados (PLR), acesso ao Gympass, vale transporte, vale alimentação, vale refeição, seguro de vida, auxílio creche, desconto no aluguel de carros e compra de veículos, desconto na compra de medicamentos, telemedicina e muito mais.

Como se candidatar

Quer trabalhar na empresa, que atua nas principais cidades e aeroportos do Brasil e também em diversos países da América Latina, como Argentina, Paraguai, Colômbia e Equador? Os interessados podem se inscrever até o dia 2 de junho por meio do site https://traineesupervisaolocaliza.com.br/.

No endereço é possível obter mais informações sobre o programa e, também, sobre a empresa.