Conforme informações do Ministério do Meio Ambiente mais de 58 milhões de automóveis circulam em todo o país, por isso, é muito elevada a quantidade de baterias que são descartadas todos os anos, sendo assim, a logística reversa é uma necessidade viável e um processo eficiente.

Logística reversa: reciclagem de baterias automotivas

São toneladas de chumbo, ácido e plástico que, se descartados corretamente, podem ser reutilizados e retornar como matéria-prima para a indústria. Isso significa sustentabilidade e economia para a cadeia produtiva.

De acordo com informações oficiais, em 2019, o Ministério do Meio Ambiente assinou um acordo com a Associação Brasileira de Baterias Automotivas e Industriais (Abrabat-BR), a Associação Nacional dos Sincopeças do Brasil (Sincopeças-BR) e o Instituto Brasileiro de Energia Reciclável (Iber), para implementar o sistema de logística reversa de baterias automotivas de chumbo.

O acordo determina metas e responsabilidades para os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e recicladores, desde a coleta, acondicionamento, transporte, reciclagem até a disposição final desses produtos inservíveis, informa o Ministério do Meio Ambiente.

Parceria sustentável

A parceria com a iniciativa privada possibilitou a coleta de mais de 46 milhões de baterias de chumbo entre 2019 e 2021, o que permitiu a reciclagem de 838 mil toneladas de materiais que foram reinseridos na cadeia produtiva.

Conforme informações do Ministério do Meio Ambiente, isso significa que 43% da frota brasileira foi atendida com a reciclagem das baterias nos últimos anos. Os excelentes resultados atingidos pelo setor foram divulgados durante evento promovido pelo Ministério do Meio Ambiente, no qual foram anunciados recordes no âmbito da logística reversa.

Recuperação de chumbo

Conforme informações oficiais, com a reciclagem das baterias automotivas, foi possível recuperar quase 500 mil toneladas de chumbo em três anos. O material é utilizado como principal substância na fabricação industrial porque possui, entre outras vantagens, baixo ponto de fusão e alta resistência à corrosão.

Além de prevenir a contaminação do solo e das águas, a logística reversa reduz a dependência da importação de chumbo para a fabricação de novas baterias. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, com a reciclagem das baterias, o País também recuperou 49 mil toneladas de plástico e transformou 217 mil toneladas de ácido em água, entre 2019 e 2021.

Logística reversa de baterias

O sistema nacional de logística reversa de baterias foi desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Energia Reciclável (Iber), entidade gestora signatária do Acordo Setorial Nacional celebrado com o Ministério do Meio Ambiente.

O objetivo é que o setor possa uniformizar as obrigações de fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes varejistas, destaca o Ministério do Meio Ambiente, conforme informações oficiais.