Loteria e futebol? Descubra sobre a Timemania e faça essa jogada

Você se considera um grande amante de futebol e de loterias? Então, provavelmente deve ter um time de futebol muito querido no coração. Além disso, já deve saber de cor todas as loterias populares, certo? Pois, pensando nessas pessoas que amam o futebol e os jogos de loteria, a Caixa forneceu uma grande fusão entre esses 2. Aprenda hoje, sobre a Timemania.

Sendo assim, quer saber como é possível realizar as suas apostas nesse tipo de jogo? Portanto, veja logo abaixo todas as informações necessárias.

Entenda um pouco mais a respeito da Timemania

A Timemania é uma modalidade de jogos lotéricos que surgiu de uma ideia incrível: unir os que amam futebol e apostas em loterias. Afinal, existem diversas pessoas que adoram deixar seus palpites. Até mesmo apostar em diversos jogos de futebol. Dessa maneira, o governo desenvolveu esse tipo de modalidade especial.

Portanto, com esse tipo de aposta, você pode participar do sorteio e garantir um prêmio. Aliás, o diferencial desse jogo é que você ainda pode selecionar um time do coração. A propósito, aqui pode ser a sua equipe favorita ou qualquer um aleatório que acredita que sairá no sorteio. E diante tantas opções de clubes de futebol no Brasil, fica difícil escolher um só.

Apesar disso, existem aqueles clubes que aparecem com mais frequência no time do coração da Timemania. Então, se você quer contar a sua vantagem, fique sabendo que tem como você descobrir qual é o time do coração que mais sai. Para isso, basta avaliar as estatísticas e, assim, fazer a sua escolha na hora de marcar uma equipe.

No entanto, não existe somente o time do coração para selecionar em seu volante. Na verdade, você também deve selecionar alguns números para que conte com a sorte. Existe o prêmio principal e também existem outros prêmios secundários que o jogador tem direito. Então, caso acerte alguns números, terá direito a prêmios secundários.

Como jogar e apostar na Timemania?

Diante de tantas modalidades fornecidas pela própria loteria caixa, a Timemania é uma das mais fáceis de se jogar. Pois, além de ter a oportunidade de ganhar o prêmio milionário com o seu palpite se por acaso estiver certo, também pode ter a oportunidade de ajudar o seu time do coração.

Para jogar, basta adquirir o bilhete da Timemania, então comece as suas apostas. No bilhete, é disponibilizado números enumerados de 1 a 80 em forma crescente. Para participar, somente selecione 10 dessas 80 opções. Por fim, marque também apenas um time do coração das opções disponíveis no volante, pois será sorteado junto com os números.

Nos jogos, apenas 7 dos 10 números marcados são sorteados, juntamente do time do coração, como dito anteriormente. Portanto, deixa o apostador com muito mais chances de ganhar. Dessa forma, basta somente 3 acertos desses números ou do time do coração para ganhar um prêmio do concurso.

Na hora da aposta você pode escolher se deixará o jogo selecionar os números por você aleatoriamente, através da surpresinha. Além disso, há a modalidade da teimosinha. Neste caso, você pode repetir o mesmo jogo por 2 a 4 tentativas consecutivas, então atenção a esses detalhes.

Cuidado com os golpes em outros sorteios

Muitas pessoas gostam de apostar nos jogos de futebol, na maioria das vezes não é apenas para ganhar algum retorno financeiro. Porém, às vezes as pessoas apostam apenas para supor um resultado e esperar estar certo. Na verdade, essa é uma prática muito comum no Brasil. Tanto que acabou se tornando até mesmo cultural tanto quanto apostar em jogos de loteria.

Com o acesso bem prático da tecnologia, podemos perceber o desenvolvimento de diversas plataformas para realização de apostas online, específica para esportes no geral. No entanto, saiba que nem todas as plataformas são confiáveis. Isto é, pode ser que algumas sejam um perigosas, pois há grande risco de golpes.

Para proteger os apostadores fanáticos, a Loterias Caixa desenvolveu esse jogo especial, a Timemania. Para que assim, qualquer um possa ter acesso aos jogos de apostas apenas com uma taxa pequena, que é apenas o preço do bilhete para concorrer ao prêmio.

Enquanto isso, nos jogos de apostas online, geralmente se exige uma taxa muito maior, para as apostas mínimas, geralmente proporcionais ao possível ganho. Dessa forma,