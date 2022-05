Loteria estadual do Paraná terá novas modalidades; veja todos os detalhes

Já pensou realizar umas apostas e poder ganhar mais por causa de novidades nas modalidades? Pois, as loterias do Paraná simplesmente resolveram criar novas modalidades interessantíssimas para pagar mais do que as loterias federais.

Entenda melhor o que aconteceu para ter loteria estadual do Paraná

Recentemente, na última terça-feira do dia 26/04, o governo do Paraná publicou um decreto onde permite a reabertura as loterias estaduais.

Aliás, as expectativas são bem altas para essa reabertura inusitada que ocorreu após 19 anos de fechamento. Portanto, as loterias do Governo Federal vão dividir espaço com os jogos de aposta do estado paranaense.

Então, a abertura da loteria estadual do Paraná está prevista para acontecer a partir do segundo semestre de 2022. E promete fazer tanto sucesso quanto as loterias federais.

Para isso, o governo estadual fornecerá novas modalidades. Dessa forma, é provável que nessas novas formas de apostar, os prêmios se equiparem ou até superem os dados pela Loteria Caixa.

Agora, veja abaixo, algumas das informações necessárias que você precisa saber para ficar por dentro dessa reabertura das loterias.

Como funciona o payout

Diante de toda a regulamentação autorizada pelo próprio governador do Paraná quanto às loterias estaduais, estão os payouts.

Em resumo, é um pagamento à parte. Ou seja, há uma taxa de desconto no prêmio total. Portanto, saiba como funciona com as loterias do governo estadual funciona.

Basicamente, é uma taxa de desconto. Aliás, a boa notícia é que ocorre automaticamente. Ou seja, o prêmio que o ganhador conseguir já será o valor real. Na verdade, esta taxa serve para pagar os servidores que fazem a loteria estadual corretamente.

Sendo assim, o valor que mostrar na tela para as apostas máximas será justamente o prêmio que o ganhador receberá. Então, não haverá nenhum tipo de desconto ou corte quando ele for receber o dinheiro premiado.

Aliás, vale ressaltar que a própria loteria caixa, ou seja, federal, já faz uso do payout. Dessa forma, não é um elemento novo para quem está acostumado a apostar.

Por que a criação da loteria estadual do Paraná com novas modalidades?

Esse método está voltando com tudo agora, justamente para salvar o estado após uma crise econômica muito forte. Segundo o próprio governo, as apostas vão movimentar o caixa estadual. Dessa forma, o Paraná não precisará depender integralmente de ajuda do governo federal.

Logo, a proposta de abertura da loteria veio para incentivar os moradores do Paraná a circular o dinheiro dentro do próprio estado.

Portanto, o que é capaz de encher os olhos dos moradores da comunidade paranaense é justamente o fato de ter modalidades que podem fazer o premiado ganhar mais do que nas loterias do governo federal é capaz de pagar.

Afinal, dessa forma, como prêmio já tem todos os descontos, você não precisa ficar fazendo cálculos matemáticos para ter certeza do quanto ganhará.

Como jogar na loteria estadual do Paraná?

As apostas mais comuns são feitas por meio de números, no qual o apostador seleciona alguns números e espera ganhar o prêmio do concurso. Então, as loterias estaduais não serão nem um pouco diferentes quanto a isso. Dessa forma, exclui a necessidade de fazer um tutorial de como jogar.

Além disso, qualquer cidadão paranaense pode jogar. Ou seja, não tem nenhum limite de fronteira que impeça os apostadores de realizar as suas apostas.

Como funciona o acúmulo ou resgate do prêmio?

Então, não há mudança na forma dos sorteios, assim como no resgate do prêmio. Sendo assim, caso não tenha nenhum tipo de jogador que acertou todos os números no prêmio máximo, o processo ocorrerá diferente da Loteria Federal. Pois, terá a transferência da quantia para o depósito do Tesouro Nacional num prazo de 1 ano.

Da mesma forma, para o resgate do prêmio também existe um prazo de validade. Caso ninguém se manifeste, também irá para o Tesouro Nacional. Então, sempre fique atento caso ganhe no prazo para resgatar o seu prêmio, senão você perderá sem nem ao menos ter tocado.

Agora, se for de outro estado e realizou as apostas online, é preciso ser ágil. Portanto, busque o seu carro ou pague a passagem de avião mais rápida possível, para ir até o estado regularizar o resgate do seu prêmio.

De qualquer forma, aproveite a reabertura para fazer a sua fezinha e assim, jogar nas modalidades. Quem sabe, você pode ser o próximo paranaense a ganhar o prêmio máximo e assim, ter a conta recheada de dinheiro, não é mesmo?