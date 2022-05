Lotofácil; como saber se ganhou no bolão

A Lotofácil é uma das melhores modalidades das loterias caixa e também uma das mais fáceis de ganhar. Afinal, para realizar as suas apostas nessa modalidade, é necessário entender um pouco de como funciona o jogo, como fazer as apostas e, é claro, fazer o seu bolão.

O bolão é a forma mais fácil de você conseguir adquirir o prêmio da loteria. Mas você por acaso faz alguma ideia de como ele funciona? Então, saiba que não é tão complicado quanto as pessoas imaginam, é muito mais simples e a rentabilidade é enorme.

Portanto, confira abaixo tudo o que você precisa saber sobre os bolões da Lotofácil, como funciona, como realizar sua aposta para jogar e como resgatar o prêmio.

Entenda um pouco mais a respeito da Lotofácil e como realizar bolões

Por oferecer muitas faixas de premiação, a Lotofácil é uma das modalidades que têm maior procura por aquelas pessoas que desejam ganhar um dinheiro na loteria. Além disso, também existe a possibilidade dos apostadores formarem grupos de bolão, o que torna as chances ainda mais fáceis.

Criada especificamente para dar prêmios menores para os apostadores diferentes dos prêmios milionários, a Lotofácil possui um dos bilhetes mais baratos de todos os tempos da loteria. Sendo assim, é um jogo bem visto se avaliar com cautela o que se gasta e o que se recebe em prêmios.

Um dos motivos que a torna a loteria mais fácil de ganhar é a quantidade de números que são sorteados, ou seja, serão 15 chances para você acertar, sendo esse o necessário para adquirir o prêmio máximo. No entanto, é possível também receber prêmios em valores menores, apenas acertando algumas pequenas quantidades de números a partir de 14, com mínimo de 11 acertos.

Como funciona jogar na Lotofácil?

Apesar de não ser um tipo de aposta com valores tão altos quanto Mega-Sena, que é a loteria mais popular de todo o Brasil, a Lotofácil é rica em prêmios, como você já sabe. Mas, então, como realizar a aposta adequadamente para concorrer aos prêmios que ela estará dispondo?

É muito simples, verifique no volante, 25 números e selecione conforme sua estratégia. Apenas 15 números serão sorteados, então suas chances são bem grandes de acertar todos eles. Mas, como dito anteriormente, também há oportunidade de ganhar prêmios, acertando até mesmo 11 números.

Como é possível realizar as apostas da Lotofácil?

Mas ao invés de apostar individualmente, por que não investir em bolões? Afinal, é surpreendentemente fácil de conseguir entrar em grupos de bolões. Além disso, a aposta fica ainda mais simples de conquistar.

Diferente do que muitos pensam, apostar com bolões não é nada ilegal. Pelo contrário, a própria loteria caixa fornece a oportunidade em alguns determinados grupos para as pessoas que não possuem tantos amigos ou familiares interessados em apostar.

Para participar dos bolões, você pode procurar nas redes sociais, grupos das casas lotéricas que realizam as apostas coletivas. Portanto, eles são muito fáceis de encontrar e identificar.

Além disso, também existe a opção de fazer pesquisas na internet e até mesmo realizar os bolões através dos que as próprias loterias caixa organizam. Para isso, pode pesquisar diretamente no portal da loteria e encontrar um grupo com vagas que esteja participando da Lotofácil. Como você já sabe, isso aumenta e muito as suas chances de ganhar o prêmio da loteria.

No entanto, como nem tudo é perfeito, saiba que da mesma forma que você tem muito mais chances de ganhar o prêmio, são muito mais pessoas para dividi-lo. Dessa forma, se ganhar o dinheiro, a divisão deve ser feita igualmente entre todos os participantes do bolão.

Com isso, de certa forma, pode ser que o seu prêmio diminua um pouco. Ao invés de ganhar quase 1 milhão de reais, você ganhará menos, dependendo da quantidade de pessoas que participaram com você. Mas ainda assim, é muito mais vantajoso do que realizar as apostas sozinho.

Como saber se ganhou o bolão?

Agora que você já sabe mais ou menos como funciona o bolão e como pode participar, é necessário descobrir como você irá fazer para saber se ganhou esse bolão.

Não é nenhum tipo de bicho de 7 cabeças que pode atormentar durante a noite. E tirar o seu sono, pelo contrário, é bem simples e você pode ficar muito tranquilo. Todos os participantes do bolão podem verificar se conseguiram ganhar ou não. Mas para que não fique tão bagunçado, é necessário ter apenas um representante para realizar essa tarefa.

O jeito mais fácil de conferir isso é através de canais da internet, como YouTube e até mesmo o site da loteria caixa. Portanto, acompanhe o sorteio e cruze os dedos para que seu grupo seja o campeão.