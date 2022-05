Louis Dreyfus abre NOVOS empregos pelo país

A Louis Dreyfus, empresa mercantil francesa, anunciou vagas de trabalho para candidatura. A instituição exige algumas qualificações para aqueles que tiverem interesse em fazer parte do quadro de funcionários. Consulte abaixo as vagas ofertadas e a disponibilidade para cada região.

Louis Dreyfus divulga vagas de trabalho para o Brasil

A Louis Dreyfus é uma instituição comercial francesa ligada à agricultura, processamento de alimentos, finanças e transporte internacional. A empresa é responsável por cerca de 10% dos fluxos comerciais de produtos da área agrícola do mundo, e uma das quatro empresas que dominam o comércio global de commodities agrícolas.

A instituição conta com uma equipe de mais de 22 mil funcionários, buscando oferecer soluções e atender as necessidades de forma personalizada para cada pessoa. Por meio do site de busca de oportunidades, Vagas.com, a empresa anunciou oportunidades de trabalho para várias cidades brasileiras. Confira a seguir:

Estágio (Mato Grosso);

Estágio em Logística (Cuiabá);

Assistente Administrativo (São Sebastião do Paraíso);

Analista de PCM (Nova Mutum);

Executivo Comercial de Originação e Insumos (Querência);

Especialista Técnico Comercial (Querência);

Eletricista de Manutenção Industrial (Apucarana);

Supervisor de Refinaria (Jataí);

Gerente de Produção de Oleaginosas (Jataí).

Como realizar a candidatura

Para concorrer a uma das vagas anunciadas pela Louis Dreyfus é importante verificar as exigências e se certificar que está apto. Todas as vagas anunciadas possuem tempo limite para inscrição. Acesse o link de participação para obter mais informações a respeito da empresa, das oportunidades divulgadas e para realizar inscrição.

