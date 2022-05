Lucrando com ações rentáveis: conheça os investimentos que menos falham

Ações rentáveis, que dificilmente te fazem perder dinheiro, podem ser ótimas oportunidades de investimento. Isso porque muitas dessas empresas são muito antigas, ou seja, passam por muitos cenários econômicos e lucram de forma consistente. Na matéria deste domingo (01) do Notícias Concursos, citaremos as dez empresas que, com certeza, te renderão bons lucros.

No entanto, é importante ressaltar que não existem apenas essas dez ações rentáveis na bolsa sem histórico de perdas, mas muitas mais. Tenha em mente que essa matéria não deve ser vista como um sinal de investimento, mas apenas um guia indicativo.

Quais são as 10 empresas com ações rentáveis para investir?

Uma empresa que nunca perde dinheiro é um dos fatores mais importantes ao pesquisar por algo para investir. Isso ocorre porque as instituições que não costumam perder dinheiro são mais seguras. Afinal, o Brasil já passou por várias crises. Portanto, aqueles que podem passar por vários cenários sem perder dinheiro é uma empresa mais segura.

1.Telefônica Brasil (VIVT3, VIVT4)

A Telefônica Brasil tem um valor de mercado de US$ 83 bilhões. Essa é uma marca institucional utilizada em todo o mundo. No Brasil, seus produtos são comercializados com a marca Vivo. Apesar de pertencer a um setor bastante complexo, a Telefonica teve um lucro de R$ 4.894.569 nos últimos 12 meses.

2.Neoenergia (NEOE3)

A Neoenergia tem um valor de mercado de US$ 20 bilhões e um lucro líquido acumulado em 12 meses de R$ 4.434.000.000.

3.Equatorial Energia (EQTL3)

A Equatorial Energia é outra empresa do setor elétrico que nunca perdeu dinheiro. Ela tem uma capitalização de mercado de US$ 23 bilhões e um lucro em 12 meses de R$ 4.287.597.000.

4.BB Seguridade (BBSE3)

A BB Seguridade é uma parceria público-privada. Dessa forma, o controle é privado, mas o Estado recebe sua parte nos lucros. Por fim, a BB Seguridade possui valor de mercado de R$ 45.460.000.000 e lucro líquido acumulado em 12 meses de R$ 3.623.204.000.

5.Alupar (ALUP)

A Alupar é uma empresa do setor elétrico que nunca perdeu dinheiro e tem uma capitalização de mercado de 7 bilhões de reais. Além disso, obteve lucro de R$ 2.799.320 nos últimos 12 meses.

6.Sanepar (SAPR11)

A Sanepar é uma empresa estatal do setor de água e saneamento. Possui capitalização de mercado de R$ 5.636.000.000 e obteve lucro de R$ 1.137.000.000 nos últimos 12 meses.

7.Taesa (TAEE11)

A Taesa é uma empresa do setor elétrico, com foco na transmissão de energia elétrica. Possui capitalização de mercado de R$ 12.178.000.000 e obteve lucro de R$ 2.619.614.000 nos últimos 12 meses.

8.Localiza (RENT3)

A Localiza é uma locadora de carros que nunca perdeu dinheiro. Além disso, há também a fusão entre Localiza e Lacan, com o CADE aprovando. De qualquer forma, tem valor de mercado de R$ 39.910.000.000 e lucrou 2.003.378.000 reais nos últimos 12 meses.

9.AES Brasil (AESB3)

Essa é uma ação que nunca resultou em prejuízo. Também do setor elétrico, tem valor de mercado em R$ 4.458.000.000. Além disso, seu lucro nos últimos 12 meses foi de R$ 1.151.661.

10.SLC Agrícola (SLCE3)

Por fim, temos a SLC Agrícola, que é uma das ações rentáveis em que você pode confiar. Ao todo, tem um valor de mercado de R$ 7.969.690.970 e um lucro de R$ 1.131.970.000 nos últimos 12 meses.

