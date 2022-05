Lucro do FGTS: Quando os pagamentos serão feitos?

O lucro do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) deve ser repassado a todo trabalhador que tem direito ao benefício até o dia 31 de agosto deste ano, conforme a Lei 13.446/2017.

O respectivo lucro é uma espécie de prestação de contas que o Governo Federal faz aos trabalhadores vinculados ao FGTS. O repasse dos recursos começou em 2017, e desde então todos os anos é efetivado.

Quando o trabalhador não resgata o seu saldo das contas do Fundo, o Governo Federal pega a quantia como forma de empréstimo, para ser aplicada em projetos públicos como obras para habitação, infraestrutura e saneamento básico.

Nesse sentido, os valores investidos pelo governo acabam gerando um lucro com o passar dos meses. Desta forma, os recursos retornam a conta do trabalhador com um reajuste monetário, conforme o total disponibilizado para o empréstimo.

Valor do lucro do FGTS em 2022

Até o momento os valores do lucro do FGTS 2021 ainda não foram divulgados. No entanto, considerando o montante distribuído referente a 2020 (R$ 8,129 bilhões), é possível estimar a nova quantia, uma vez que a variação é pequena.

Neste sentido, veja a seguir a previsão dos valores de 2021 com base no saldo disponível nas contas do FGTS de cada trabalhador até o dia 31 de dezembro de 2020:

R$ 2 mil – R$ 37,26;

R$ 3 mil – R$ 55,89;

R$ 4 mil – R$ 74,52;

R$ 5 mil – R$ 93,15;

R$ 10 mil – R$ 186,30;

R$ 20 mil – R$ 372,60;

R$ 100 mil – R$ 1.863,00.

Como consultar o lucro do FGTS?

Quando liberado, o trabalhador pode consultar o saldo do benefício por meio dos seguintes canais:

Aplicativo FGTS;

Site da Caixa Econômica Federal;

Internet banking da Caixa, no caso de clientes do banco; ou

Pelo número de telefone 3004-1104 (para as capitais brasileiras ou regiões metropolitanas) e 0800-726-0104 (demais regiões).

O titular também pode optar por verificar o benefício presencialmente. Basta comparecer em uma agência da Caixa e apresentar um documento oficial com foto.

FGTS Extraordinário

Nesta semana, o Governo segue com os pagamentos extraordinários do seu Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Nesta quarta-feira (25), por exemplo, os nascidos no mês de agosto recebem os valores do benefício.

Quem nasceu em setembro poderá receber o saldo já neste sábado (28). Segundo as informações oficiais, o dinheiro será depositado na conta destas pessoas desde as primeiras horas da manhã, no aplicativo Caixa Tem. Qualquer trabalhador pode consultar o seu saldo sem sair de casa mesmo que a sua data de pagamento ainda não tenha chegado. Basta abrir o app do FGTS, inserir os seus dados pessoais e conferir os detalhes da sua situação.